БЮТовцы решили не идти на встречу с Януковичем

{1-} Фракция "БЮТ-Батькивщина" не будет участвовать в совещании у Президента Украины Виктора Януковича во вторник.
"Мы не будем принимать участие в совещании у президента во вторник", - сказал вице-спикер парламента Николай Томенко (избран по спискам БЮТ), передаёт Интерфакс – Украина.
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Встреча президента Украины Виктора Януковича с председателем Верховной Рады Владимиром Литвином, его заместителями и лидерами парламентских фракций, в том числе оппозиционных, запланирована на вторник, 13 марта, в 14.30.
Ранее Главред также сообщал, что оппозиционные силы настаивали на публичной встрече с президентом Виктором Януковичем без привлечения провластных фракций, было сказано совместном заявлении лидеры фракций "НУ-НС" Николая Мартыненко и Андрея Кожемякина "БЮТ-Батькивщина".
"После наших публичных обращений пресс-служба президента сообщила о его намерении провести встречу вначале следующей недели. Однако президентская администрация решила изменить формат и "заговорить", нивелировать острые и неприятные для Януковича вопросы. А это - уничтожение демократии, политические преследования, невыполнение резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, социально-экономические провалы власти", - заявили оппозиционеры.
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