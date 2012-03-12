Иран ответил на американское «супероружие» «супербетоном» (ФОТО)

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Иранские ученые сообщили, что создали «супербетон», в который входят кварцевый порошок и специальные волокна, превращающие его в крайне прочный и выдерживающий огромное давление материал. Такой бетон в состоянии защитить подземные ядерные объекты от возможных бомбовых и ракетных ударов.

Это заявление стало ответом на сообщение министра обороны США Леона Панетты о возможности нанесения удара по иранским ядерным объектам американским «супероружием»

Сверхпрочный бетон изготовлен на основе «иранской формулы». Он не имеет равных в мире и обеспечит дополнительную головную боль Вашингтону наряду с иранской ядерной программой, сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

Иран особо подчеркивает, что создан сверхпрочный материал преимущественно для мирных целей, но как всякий материал «двойного назначения», может использоваться для защиты подземных объектов от ударов с воздуха.

Как ранее писал Главред, министр обороны США Леон Панетта предупредил, что если США нанесут удар по Ирану, то он будет мощнее, чем тот, который планирует Израиль. А в своем докладе генерал-лейтенант американских ВВС Герберт Карлайл назвал «супероружие» для поражения ядерных объектов: мощнейшая бомба весом в 13,5 тонн, способная пробивать бункеры с толщиной бетона в 65 метров.

По словам Карлайла, оружие, обладающее такой высокой проникаемостью, поступило в арсенал американских ВВС только в прошлом году. Разрабатывалось оно специально для удара по странам, скрывающим свои ядерные объекты глубоко под землей. «Бомба с высокой проникаемостью – это великое оружие. Мы продолжаем его совершенствовать. Если будет нужно, мы обязательно его используем», – сказал генерал.

фото: presstv.com, tsn.ua

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