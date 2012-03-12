В ПАСЕ признали, что в Украине нет политзаключённых

{1-} Постоянный комитет и Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) признали отсутствие в Украине политических заключенных, сообщает пресс-служба Партии регионов.

"Ни Постоянный комитет, ни Бюро ПАСЕ не признали существование в Украине политических заключенных… Речь может идти лишь о наличии в стране политиков, которые находятся в заключении, – а это совершенно разные вещи", – заявил народный депутат (фракция Партии регионов), вице-президент ПАСЕ, председатель постоянной делегации в ПАСЕ Иван Попеску.

"Конечно, за все свои проступки политики в первую очередь несут политическую ответственность. Но когда их действия подпадают под "криминал", уже ничто не может освободить их от уголовной ответственности", - добавил он.

Попеску также выразил удивление тем, что некоторые европейские политики называют украинское правосудие избирательным. "Бывший министр экологии в правительстве Тимошенко Георгий Филипчук был задержан, но вскоре после ознакомления с материалами дела был отпущен под подписку о невыезде. Экс-министр регионального развития и строительства Василий Куйбида выиграл суд и сейчас находится на свободе. Почему тогда Европа говорит об избирательном правосудии?", - отметил он.

"Кроме того, Европа требует от Украины внести изменения в 364, 365 статьи Уголовного кодекса. Мы обратились в Министерство юстиции и получили анализ законодательств более 30 стран-членов Совета Европы, где в той или иной формулировке соответствующие статьи присутствуют. Кроме того, еще во время президентства Леонида Кучмы ПАСЕ обратила внимание Украины на то, что если она будет вносить изменения в Конституцию неконституционным способом, то страну могут ожидать санкции. Поэтому все поправки в действующее законодательство депутаты Верховной Рады будут вносить лишь в строжайшем соответствии букве закона. Мы не имеем права нарушать порядок", - подытожил Попеску.

Ранее Главред также сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы с «обеспокоенностью отмечает отсутствие признаков выполнения» со стороны Украины резолюции, принятой в связи с делом Юлии Тимошенко и других бывших членов правительства и вновь напоминает о возможности применения санкций.

Такое заявление было сделано по итогам заседания постоянного комитета ПАСЕ, прошедшего в пятницу в Париже, сообщает сайт ПАСЕ.

«Парламентская ассамблея Совета Европы с обеспокоенностью отмечает, что после шести недель спустя принятия Резолюции 1862 (2912) в отношении функционирования в Украине демократических институтов, отсутствуют каких-либо существенные признаки выполнения выдвинутых требований в уголовных преследований на основании статей 464 и 364 Уголовного Кодекса Украины в отношении бывших членов правительства, включая бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего министра юстиции Евгения Корнийчука, бывшего министра обороны Валерия Иващено, равно как и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко», - говорится в заявлении.

фото: goodvin.info

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