Чиновникам запретили бесплатно поздравлять жителей Луцка с праздниками

{1-}

Луцкий городской совет запретил размещать поздравления от мэра, губернатора и других политиков, в том числе и от Президента Украины, на биллбордах города.

Об этом сообщает «Ukranews».

Большинство депутатов убеждены, что эти поздравления являются рекламой, за которую нужно платить.

«В последние годы стало популярным за деньги местного бюджета поздравлять лучан с различными праздниками. Вообще поздравления – это попытка партии одержать победу, никак иначе», - заявил депутат Луцкого городского совета Андрей Осипов.

Депутаты подсчитали, что благодаря запрету бесплатной рекламы чиновников на биллбордах удастся сэкономить 20 тысяч гривен в год.

Сумма для города незначительная, но эти деньги можно направить на более важные цели.

В свою очередь, с таким решением категорически не согласны чиновники. По их словам, отказ от поздравлений по случаю важнейших государственных праздников – это подрыв авторитета первых лиц города, области и страны.

фото: comments.ua

Новости по теме:

В ПАСЕ признали, что в Украине нет политзаключённых

У Януковича рассказали, кто получит дешевые кредиты на жилье

Акимова рассказала, какую инфляцию вызовут инициативы Януковича

Для выполнения обещаний Януковича нужно срочно менять бюджет - ПР