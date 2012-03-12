Депутатам расскажут, как заключались газовые контракты Тимошенко

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В ближайшую пятницу, 16 марта на пленарном заседании парламента народные депутаты заслушают отчет временной следственной комиссии ВР об обстоятельствах заключения газовых договоров. Об этом на сегодняшнем заседании согласительного совета заявил глава Верховной Рады Украины (ВР) Владимир Литвин.

Возглавляет данную ВСК депутат от фракции Партии регионов Инна Богословская.

"В пятницу после "часа вопросов (к правительству)" и после провозглашения запросов..., вопрос стоит о заслушивании отчета ТСК относительно обстоятельств подписания газовых договоров с НАК "Нафтогаз Украины", а также рассмотрение 8 законопроектов", - сказал Литвин, передаёт РБК-Украина.

ВСК по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых договоров между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины была создана 17 марта 2011 года. В ее состав входят 8 народных депутатов.

Ранее Главред писал, что во время своего визита на 42-й Всемирный экономический форум Президент Виктор Янукович

Заявил о том, что самой большой проблемой для Украины, является газовый контракт 2009 года.

«Именно газовый контракт 2009 года для нас является самой большой проблемой сегодня в нашей стране» – сказал глава государства в ходе 8-го украинского ланча в Давосе.

При этом Янукович отметил, что вопрос диверсификации поставок энергоносителей, замены газа на другие энергоносители является крайне актуальными для Украины.

«И эта программа сегодня уже утверждена, рассмотрена, и она выполняется, она работает», - сказал он.

По словам президента, выполнение условий газового контракта 2009 года крайне затрудняет выполнение социальных программ внутри страны.

фото: president.gov.ua

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