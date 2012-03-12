В Украине начинается эпидемия гриппа

{1-} Теплая и сырая погода в Украине вызвала резкое повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом заявили в Институте инфекционных болезней, сообщают «Факты».

За период с 5 по 11 марта диагнозы «грипп» и ОРВИ в Киеве поставили почти 29,5 тысячи человек, из них 18,8 тысячи – дети. По данным Минздрава, эпидпорог в столице был превышен на 2%.

В то же время, в Чернигове за последние две недели эпидемический порог был превышен на 25%. Медики уверены, что заболеваемость будет расти. Способствует росту заболеваемости довольно теплая сырая погода.

Сейчас в Украине распространяется грипп штамма Н3N2 «А/Перт», как и прогнозировали эксперты.

«Во время праздников, когда школы и предприятия не работали, и люди почти не находились в больших коллективах, цифры заболевших снизились», - отметила доктор медицинских наук Алла Мироненко.

«Стоит ли объявлять эпидемию, станет ясно в течение нескольких ближайших дней. Но пока оснований для этого нет», - уверена врач.

По словам специалистов, грипп и ОРВИ опасны своими осложнениями, поэтому важно следить за своим самочувствием.

От других инфекций грипп отличается тем, что начинается внезапно – с резкого повышения температуры, слабости, ломоты в мышцах и суставах. Иногда больной может с точностью до двух-трех часов назвать время начала недомогания – настолько агрессивно действует этот вирус. Чуть позже появляются и другие симптомы заболевания: боль в горле, насморк, сухой кашель.

«Если чувствуете недомогание, лучше останьтесь дома и вызовите врача. Тогда вы не заразите других людей и убережете себя от возможных осложнений: пневмонии, отита, бронхита. В особенности это касается людей, страдающих хроническими заболеваниями, ведь грипп «бьет» по самым слабым местам», - рекомендуют медики.

Чтобы не заболеть гриппом, врачи советуют придерживаться следующих правил: как можно чаще мыть руки; гулять на свежем воздухе, проветривать помещение и не забывать о влажной уборке; перед выходом из дома смазывать слизистую носа оксолиновой мазью, а после посещения людных мест промывать нос солевым раствором; не забывать о средствах, повышающих иммунитет: ежедневно принимать витамин С, пить отвар шиповника или настойку эхинацеи.

фото: gooddays.ru

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