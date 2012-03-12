Украина попросит у МВФ новых кредитов, чтобы заплатить старые

{1-} Украина будет просить у Международного валютного фонда (МВФ) рефинансировать долги, погашение которых приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, передает «РБК-Украина».

«Украина будет детально и скрупулезно исполнять свои обязательства, в том числе и перед МВФ, но мы вправе поставить вопрос таким образом, чтобы произошел зачет нашей задолженности в счет очередного транша, мы имеем на это право как члены МВФ. Не согласится (МВФ), значит – погасим», - подчеркнул Азаров.

По словам украинского премьера, об этом шла речь на встрече с исполнительным директором МВФ Кристин Лагард в конце января.

«Я об этом говорил госпоже Лагард, когда мы с ней обсуждали эти вопросы. Что если МВФ, например, по каким-то причинам не сможет нам предоставить второй транш кредита stand-by, то, по крайней мере, Украина вправе ставить вопрос о том, чтобы МВФ не настаивал на погашении той задолженности, которая образовалась в 2008 году», - добавил премьер.

Напомним, как сообщал «Главред», в феврале 2012 года Украина выплатила 575 млн долларов, и до конца года должна вернуть МВФ еще примерно 3,1 млрд долларов ранее полученных кредитов.

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