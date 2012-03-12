В Италии на выборы идут четыре порнозвезды (ФОТО)

12 марта 2012, 17:28

В Италии о желании участвовать в грядущих муниципальных выборах заявили сразу четыре  «вышедшие на пенсию» порноактрисы.

Звезда фильмов для взрослых Чиччолина – в миру Илона Сталлер – баллотируется в пригороде Милана Монце, известном своим автодромом. Чиччолина заявила о желании стать мэром этого городка.

Чиччолина

Ее коллега Милли Д'Аббраччо (настоящее имя Эмилия Куччиньелло) идет на выборы в неаполитанском городе Торре-дель-Греко, пишет Corriere della Sera.

 Милли Д'Аббраччо

Попытать счастья в политике намерены также Луана Борджиа и Амандха Фокс. Эти «звезды» стремятся управлять городом Таранто в регионе Апулия.

Луана Борджиа

Амандха Фокс

Как стало известно, Д'Аббраччо изначально претендовала на Монцу, но приняла решение отказаться от борьбы в этом городе, узнав, что конкурировать придется с Чиччолиной. Так что актриса решила переключиться на Торре-дель-Греко.

«Я там как Мадонна. И в Неаполе, и в окрестностях меня очень любят (Д'Аббраччо родилась в пригороде Неаполя). После Марадоны (играл за  «Наполи « с 1984 по 1991 годы) идет Милли Д'Аббраччо», – цитирует The Napoli Today слова актрисы.

47-летняя Д'Аббраччо имеет некоторый политический опыт. Так, в 2008 году она баллотировалась в парламент от  «Социалистической партии», но потерпела поражение.

60-летняя Чиччолина куда опытнее. Еще в 1979 году, параллельно со съемками в порно, она занималась политикой в составе итальянской  «Партии зеленых». Позже перешла в  «Радикальную партию», от которой в 1987 году вошла в парламент. В 1991 году она даже организовала собственную политическую организацию – «Партию любви». Законотворчество Чиччолины вылилось в свыше 12 законопроектов, ни один из которых, правда, не был принят. Многие из них были направлены на обретение обществом полной сексуальной свободы. Так, Чиччолина выступала за свободные отношения в тюрьмах и предлагала создать «отели любви». Актриса также запомнилась как борец за мир: в разное время она предлагала Ясиру Арафату, Саддаму Хусейну и Усаме бен Ладену заняться с ней любовью в обмен на отказ от войны.

В начале 2000-х годов Чиччолина собиралась стать мэром Милана и даже членом парламента Венгрии – своей родной страны, но эти планы потерпели крах.

В отличие от претендовавших на один и тот же город Чиччолины и Д'Аббраччо, Борджия и Фокс от соперничества в Таранто решили не отказываться.

44-летняя Борджия, «однофамилица» двух Римских Пап, имеет связи в том числе в религиозных кругах, отмечает Politica 24.

Фокс выступает с экологической программой: она предлагает закрыть грязные промышленные предприятия и порт итальянских ВМС. В развитии Таранто актриса предлагает сделать ставку на туризм. Впрочем, по мнению аналитиков, участие 26-летней Фокс в выборах является, скорее, саморекламой.

Как ранее писал Главред, на выборах в госдуму РФ в декабре прошлого года депутатами от партии «Единая Россия» стали боксер Николай Валуев, актриса депутату Мария Кожевникова (играет Аллочку «Пипец» в сериале «Универ»), оперная певица Мария Максакова-Игенбергс и гимнастка Алина Кабаева, прошедшая в Думу во второй раз.

«Кабзоны, боксеры, гимнасты, режиссеры, советские экс-коммуняки, кагэбэшники-менты и прочие, бл***ь, пи****сы – и это народная дума? Нет, это шоу, господа, и плевок в лицо нашей нации!» - написал greckk_k в комментариях к посту в ЖЖ известного журналиста Андрея Мальгина (avmalgin).

фото: cicciolinaonline.it, millydabbraccio.com, luanaborgiapornostar.com, amandhafox.biz

 

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