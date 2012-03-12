У Литвина есть новенький Mercedes, но он его прячет – СМИ

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На автобазе Верховной Рады есть новенький Mercedes 2011 года, но спикер Владимир Литвин им не пользуется.

На этом настаивает главный редактор издания «Наші гроші» Юрий Николов в своем блоге.

Журналист подчеркивает, что речь идет о новом бронированном Mercedes S-600 ориентировочной стоимостью $ 280 тысяч.

Издание нашло его в конкурсной документации автобазы Управления делами аппарата Верховной Рады, которая за свои деньги заказал ремонт автомобиля за 2,64 миллиона гривен.

В то же время, Николов отмечает, что не утверждает факт покупки парламентской автобазой этого автомобиля, а констатирует факт его наличия в гараже Литвина.

«Откуда этот броневик взялся у Литвина – ни «Вестнику госзакупок», ни «Нашим грошам» неизвестно», – пишет журналист.

Кстати, он выражает подозрение, что Литвин не пользуется новым автомобилем из-за опасений предвыборной огласки.

В этой связи вспоминается история о заборе вокруг Верховной Рады, который появился ровно после того, как парламент заказал ремонт ограждения. Тогда Литвин тоже божился, что не имеет никакого отношения к забору.

Как ранее писал Главред, автобаза Управления делами аппарата Верховной Рады 28-29 февраля заключила ряд соглашений на приобретение запчастей и услуг по техобслуживанию автомобилей марки Mercedes на общую сумму 2,64 млн грн. Об этом сообщалось в «Вестнике государственных закупок».

Управление делами Верховной Рады опровергает появившуюся информацию о покупке за бюджетные средства автомобиля Mercedes S-600 2011 года производства

9 марта пресс-служба парламента опровергла эту информацию. «Сообщаем, что последний раз Управления делами закупало автомобили в декабре 2010 года, когда было приобретено 17 автомобилей Toyota Camry. После этого Управления делами никаких приобретений автотранспорта не проводило», – подчеркнули в Управлении делами аппарата Верховной Рады Украины.

фото: avtobroker.net

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