В Сирии нашли 47 убитых женщин и детей – их пытали и жгли заживо

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В околицах сирийского города Хомс, который является оплотом оппозиционных режиму президента Сирии Башара Асада сил, найдены тела 47 убитых женщин и детей со следами пыток и издевательств.

Тела найдены утром 12 марта в районе Карм аз-Зайтун, сообщает Би-би-си.

Власти Сирии подтвердили сообщения о погибших, но заявили, что это дело рук «вооруженных террористов».

В то же время, оппозиционный Сирийский национальный совет потребовал срочного созыва Совета Безопасности ООН для обсуждения этих убийств.

Один из представителей оппозиции, Хади Абдулла, сообщил, что в этом районе Хомса обнаружены тела 26 детей и 21 женщины, у многих из которых перерезаны горла, а другие имеют колотые раны.

По данным других активистов, некоторые жертвы были сожжены заживо после того, как их облили керосином, у многих имеются переломы конечностей.

Оппозиционеры утверждают, что жертвы подвергались жестоким пыткам. Они сообщил, что район Карм аз-Зайтун подвергается столь же интенсивным обстрелам сирийской армии, что и район Баба-Амр в последние недели. По району ведется ракетный огонь из танков и многоствольных установок, а после обстрелов солдаты вступают в район и убивают тех, кто его не покинул.

Оппозиция обвиняет в этих убийствах членов ополчения «Шабийа», которые действуют параллельно армии. Их присутствие в Хомсе и других осажденных правительственными войсками городах позволяет властям отрицать свою причастность к самым жестоким репрессиям.

Как ранее писал Главред, 11 марта специальный посланник ООН Кофи Аннан покинул Дамаск, где он в течение нескольких дней вел переговоры с президентом Асадом. Аннан выразил оптимизм по поводу возможности прекращения насилия в Сирии.

По его словам, он представил президенту Асаду «конкретные предложения» по урегулированию конфликта, при этом Аннан отказался сообщить о подробностях этих инициатив.

Напомним, ООН обвинила Сирию в преступлениях против человечности. По данным правозащитных организаций, с начала антиправительственных выступлений в Сирии в марте 2011 года в стране погибло свыше 7,5 тыс. человек.

фото: mignews.com.ua

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