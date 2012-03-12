Молдова назвала имя кандидата в президенты

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Документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента Молдовы подал только одни человек – председатель Высшего совета магистратуры Молдавии Николай Тимофти

Он и станет единственным кандидатом на этот пост, сообщил 12 марта председатель парламентской комиссии по выборам президента Тудор Делиу.

«Срок принятия документов истек в 17.00. Николай Тимофти представил все необходимые документы, в том числе декларацию о доходах, медицинскую справку и подписи депутатов в свою поддержку. Он представил подписи всех 59 депутатов из Альянса за европейскую интеграцию», – цитирует Делиу Интерфакс-Украина.

Делиу сообщил, что комиссия примет решение о регистрации кандидата в ближайшие дни. Выборы президента назначены на 16 марта.

Лидеры правящего Альянса за европейскую интеграцию (АЕИ) – и.о.президента, председатель Демократической партии Мариан Лупу, премьер-министр, председатель Либерально-Демократической партии Молдавии Влад Филат, председатель Либеральной партии Михай Гимпу – заявили, что они смогли прийти к договоренностям по всем вопросам, касающимся предстоящих выборов. Они выразили надежду, что 16 марта Тимофти будет избран президентом, а все депутаты АЕИ будут голосовать за него.

Для избрания президентом Тимофти должен заручиться также голосами трех депутатов Партии социалистов, которые в конце прошлого года покинули оппозиционную Партию коммунистов. Лидер социалистов Игорь Додон заявил в понедельник журналистам, что «в четверг социалисты объявят о своем решении относительно голосования на выборах президента». Он сказал, что это решение будет принято после заседания Республиканского Совета партии.

Справка: Николай Тимофти – родился 22 декабря 1948 года во Флорештском районе на севере Молдавии. Окончил юридический факультет Молдавского госуниверситета. Работает судьей с 1976 года. С 1996 года стал председателем Ассоциации судей Молдавии. В 1996 году возглавил Апелляционную палату, был освобожден от должности после прихода к власти Партии коммунистов в 2001 году. В 2010 году стал председателем Высшего совета магистратуры. Имеет трех взрослых сыновей, один из них работает юристом, второй - спортивным журналистом, третий работает за рубежом.

Глава государства избирается голосами не менее 61 из 101 депутата. Мажоритарная коалиция насчитывает 59 депутатов. Группа социалистов насчитывает трех депутатов. Они заявили о готовности проголосовать за избрание президента при условии, что кандидат будет непартийным человеком, которого поддерживает парламентское большинство.

В случае, если две попытки избрать главу государства будут провалены и ни один кандидат не наберет 61 голоса, парламент подлежит роспуску. Из-за неспособности парламента выбрать президента уже дважды, в 2009 и 2010 году парламент был распущен и назначались досрочные парламентские выборы.

фото: csm.md

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