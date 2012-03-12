На Сумщине районным прокурором стал 26-летний уроженец Донецка

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В Сумской области районным прокурором назначен младший советник юстиции, 26-летний Сергей Колесник.

Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Колесник родился в Донецке, в 1986 году. В 2007 году закончил Межрегиональную академию управления персоналом, в 2009 году – Национальную академию прокуратуры по специальности «Правоведение».

В органах прокуратуры на разных должностях работает с 2008 года. Начинал карьеру с должности следователя прокуратуры Кировского района Донецка. Позже – следователь по особо важным делам следственного управления прокуратуры Киева.

Колесник также работал следователем по особо важным делам отдела по расследованию коррупционных преступлений Главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами Генпрокуратуры, которые ведут борьбу с организованной преступностью.

Предыдущее место работы до нынешнего назначения – заместитель прокурора Обуховского района Киевской области.

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