На Сумщине районным прокурором стал 26-летний уроженец Донецка

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В Сумской области районным прокурором назначен младший советник юстиции, 26-летний Сергей Колесник.
Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Колесник родился в Донецке, в 1986 году. В 2007 году закончил Межрегиональную академию управления персоналом, в 2009 году – Национальную академию прокуратуры по специальности «Правоведение».
В органах прокуратуры на разных должностях работает с 2008 года. Начинал карьеру с должности следователя прокуратуры Кировского района Донецка. Позже – следователь по особо важным делам следственного управления прокуратуры Киева.
Колесник также работал следователем по особо важным делам отдела по расследованию коррупционных преступлений Главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами Генпрокуратуры, которые ведут борьбу с организованной преступностью.
Предыдущее место работы до нынешнего назначения – заместитель прокурора Обуховского района Киевской области.
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