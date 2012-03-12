Украина не запрещала прокат фильма «Август. Восьмого» (ВИДЕО)

{1-} Прокат российской киноленты «Август. Восьмого» в Украине не запрещался - заявка на демонстрацию фильма в стране рассматривается.

Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства Украины по вопросам кино, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее появилась информация о запрете проката фильма о военных действиях в Южной Осетии в августе 2008 года.

В Госкино Украины подчеркнули, что сейчас рассматривается заявка на получение фильмом прокатного свидетельства.

«Десятидневный срок (рассмотрения заявки) еще не истек. Прокатное свидетельство не выдано», - заявили в агентстве.

Из-за того, что у фильма пока нет прокатного свидетельства, он не демонстрируется в кинотеатрах Украины. В то же время некорректно говорить о том, что фильм запрещен к показу.

Фильм Джаника Файзиева «Август. Восьмого» - история про девушку, которая хочет забрать сына от бабушки и неожиданно оказывается в эпицентре боевых действий в Южной Осетии в 2008 году.

Напомним, в августе 2008 года произошел вооруженный конфликт между Россией и Грузией, в результате которого Россия фактически оккупировала два региона Грузии – Абхазию и Северную Осетию, - признав независимость этих самопровозглашенных республик.

Также напомним, что в Тбилиси прошла премьера фильма американского режиссера Ренни Харлея «5 дней в августе», посвященного войне в Южной Осетии в августе 2008 года.

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