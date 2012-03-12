В Польше выписали всех украинцев, пострадавших в столкновении поездов

В Польше из больницы сегодня, 12 марта, выписали последнего украинца, пострадавшего в результате столкновения поездов 3 марта.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Кракове Виталий Максименко, передает УНИАН.

По словам дипломата, польские железнодорожные компании, поезда которых попали в катастрофу, предоставили украинцам бесплатный транспорт к местам, куда они хотели попасть.

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По данным консульства, часть украинцев, которых выписали из больниц на прошлой неделе, остались в Польше, а часть вернулась в Украину.

Консул подчеркнул, что украинцев информировали о том, что они могут получить возмещение материальных и моральных убытков.

«Пока еще у меня нет информации о том, что кому-то из них предоставлена какая-то компенсация. Это дело не одного дня», - сказал консул.

По его словам, украинцы могут воспользоваться помощью адвокатов, которые уже предложили свои услуги.

«Теперь решение каждого, кого из них выбрать», - добавил Максименко, подчеркнув что у него есть контакты всех пострадавших в аварии украинцев.

В Центре антикризисного менеджмента сообщили, что на сегодняшний день в больницах остаются 19 пострадавших.

«Иностранных граждан среди них нет», - подчеркнули в Центре, отметив, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

Напомним, как сообщал «Главред», в Шленском воеводстве на юге Польши 3 марта произошло столкновение двух пассажирских поездов, в которых находились 400 человек.

В катастрофе погибли 16 человек, травмированы 57 человек, из которых 5 – граждане Украины.

Согласно предварительным выводам польских следователей, причиной аварии мог стать человеческий фактор. Прокуратура выдвинула обвинение одному из железнодорожных диспетчеров.

Фото: wyborcza.pl

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