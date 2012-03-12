Оппозиция Сирии призвала Запад к военной интервенции

{1-} Сирийский национальный совет сегодня, 12 марта, призвал арабские и западные государства к военному вмешательству в дела страны.
Об этом заявил представитель Совета Джордж Сабра в Стамбуле, передает РИА «Новости».
Война в Сирии: на пороге иностранного вторжения
Оппозиционер считает, что военная интервенция необходима для создания в Сирии «гуманитарных коридоров», зон безопасности и бесполетных зон, чтобы предотвратить насилие правительственных войск по отношению к мирному населению.
Как известно, в Сирии уже почти год не прекращаются антиправительственные протесты.
Сирийский национальный совет является коалиционным органом оппозиции, созданном в 2011 году в ходе восстания против Президента страны Башара Асада.
По данным ООН, за 11 месяцев в ходе беспорядков погибли более 7,6 тысяч человек.
фото: kursiv.kz
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