Оппозиция Сирии призвала Запад к военной интервенции

{1-} Сирийский национальный совет сегодня, 12 марта, призвал арабские и западные государства к военному вмешательству в дела страны.

Об этом заявил представитель Совета Джордж Сабра в Стамбуле, передает РИА «Новости».

Война в Сирии: на пороге иностранного вторжения

Оппозиционер считает, что военная интервенция необходима для создания в Сирии «гуманитарных коридоров», зон безопасности и бесполетных зон, чтобы предотвратить насилие правительственных войск по отношению к мирному населению.

Как известно, в Сирии уже почти год не прекращаются антиправительственные протесты.

Сирийский национальный совет является коалиционным органом оппозиции, созданном в 2011 году в ходе восстания против Президента страны Башара Асада.

По данным ООН, за 11 месяцев в ходе беспорядков погибли более 7,6 тысяч человек.

фото: kursiv.kz

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