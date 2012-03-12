В Китае ток-шоу из камеры смертников вошло в ТОП-10 телепередач

В Китае телешоу «Интервью перед казнью», в котором телеведущая задает вопросы преступникам, приговоренным к смертной казни, вошло в ТОП-10 лучших телепрограмм 100-миллионного региона.

Уникальное телешоу транслируется в провинции Хэнань. В передаче телеведущая Юй Дин задает вопросы преступникам, приговоренным к смертной казни, сообщает «Корреспондент».

«Конечно, некоторым зрителям может показаться, что жестоко брать интервью у человека, находящегося в шаге от смерти. Однако это не так, ведь они хотят, чтобы их услышали», - уверена телеведущая.

Самые крупные катастрофы и теракты 2011 года (ВИДЕО, ФОТО)

«Некоторые преступники после интервью говорили, что были рады возможности высказаться от всего сердца. Ведь в тюрьме не было другого человека, кому бы хотелось излить душу»,- вспоминает Дин.

Первая трансляция шоу «Интервью перед казнью» состоялась в ноябре 2006 года на государственном телеканале, посвященном юридическим темам, и с тех пор Юй Дин каждую неделю брала интервью у нового подсудимого.

Авторы программы утверждают, что ее цель – показывать дела, которые могут предостеречь других граждан.

Главный лозунг передачи, озвученный в начале каждого выпуска, взывает к пробуждению человеческих качеств и осознанию «ценности жизни».

Березовский о Путине: сейчас для рейтинга проливается меньше крови

Отметим, по китайским законам, к высшей мере наказания человек может быть приговорен за более чем 55 различных нарушений. Среди них убийство, государственная измена и подготовка вооруженного восстания, так и более мелкие преступления, например, контрабанда или взяточничество.

Недавно из списка нарушений, наказуемых смертной казнью были исключены налоговые махинации, незаконный перевоз реликвий, а также махинации с кредитными картами.

Однако «героями» передачи становятся исключительно люди, осужденные за убийство; ни у политических заключенных, ни у людей, чья вина еще не доказана, журналистка интервью не брала. Кроме того, каждый выбранный ее командой кандидат должен быть согласован с Верховным судом провинции Хэнань.

Программа выходит в час пик – в субботу вечером, шоу входит в десятку самых популярных телепередач провинции: ее регулярно смотрят порядка 40 миллионов жителей провинции с населением в 100 миллионов человек.

Одесские террористы – готовилось ли покушение на Путина?

Многие дела, освещенные в передаче, вызывали большой общественный резонанс в стране: например, казнь гея Бао Жунтиня, осужденного в 2008 году за убийство собственной матери.

Гомосексуализм – по-прежнему запретная тема в Китае, и Дин признается, что в тот раз она впервые в своей жизни познакомилась с человеком, который не скрывает свой нетрадиционной сексуальной ориентации.

«До того момента я ни разу не сталкивалась с геем, так что мне было тяжело принять его манеру поведения, некоторые слова и поступки», - признается ведущая.

О Жунтине сняли четыре серии передачи, а в преддверии казни его провезли на грузовике с открытой крышей через весь город; на шее у него болталась табличка с описанием его преступления.

Новости по теме:

Самые крупные катастрофы и теракты 2011 года (ВИДЕО, ФОТО)

Топ-10 неудавшихся и несостоявшихся покушений в украинской политике

Китай обогнал США в космической гонке

Ахметов вошел в ТОП-40 богатейших людей планеты