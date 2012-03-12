В Китае ток-шоу из камеры смертников вошло в ТОП-10 телепередач

12 марта 2012, 19:45

В Китае телешоу «Интервью перед казнью», в котором телеведущая задает вопросы преступникам, приговоренным к смертной казни, вошло в ТОП-10 лучших телепрограмм 100-миллионного региона.

Уникальное телешоу транслируется в провинции Хэнань. В передаче телеведущая Юй Дин задает вопросы преступникам, приговоренным к смертной казни, сообщает «Корреспондент».

«Конечно, некоторым зрителям может показаться, что жестоко брать интервью у человека, находящегося в шаге от смерти. Однако это не так, ведь они хотят, чтобы их услышали», - уверена телеведущая.

Самые крупные катастрофы и теракты 2011 года (ВИДЕО, ФОТО)

«Некоторые преступники после интервью говорили, что были рады возможности высказаться от всего сердца. Ведь в тюрьме не было другого человека, кому бы хотелось излить душу»,- вспоминает Дин.

Первая трансляция шоу «Интервью перед казнью» состоялась в ноябре 2006 года на государственном телеканале, посвященном юридическим темам, и с тех пор Юй Дин каждую неделю брала интервью у нового подсудимого.

Авторы программы утверждают, что ее цель – показывать дела, которые могут предостеречь других граждан.

Главный лозунг передачи, озвученный в начале каждого выпуска, взывает к пробуждению человеческих качеств и осознанию «ценности жизни».

Березовский о Путине: сейчас для рейтинга проливается меньше крови

Отметим, по китайским законам, к высшей мере наказания человек может быть приговорен за более чем 55 различных нарушений. Среди них убийство, государственная измена и подготовка вооруженного восстания, так и более мелкие преступления, например, контрабанда или взяточничество.

Недавно из списка нарушений, наказуемых смертной казнью были исключены налоговые махинации, незаконный перевоз реликвий, а также махинации с кредитными картами.

Однако «героями» передачи становятся исключительно люди, осужденные за убийство; ни у политических заключенных, ни у людей, чья вина еще не доказана, журналистка интервью не брала. Кроме того, каждый выбранный ее командой кандидат должен быть согласован с Верховным судом провинции Хэнань.

Программа выходит в час пик – в субботу вечером, шоу входит в десятку самых популярных телепередач провинции: ее регулярно смотрят порядка 40 миллионов жителей провинции с населением в 100 миллионов человек.

Одесские террористы – готовилось ли покушение на Путина?

Многие дела, освещенные в передаче, вызывали большой общественный резонанс в стране: например, казнь гея Бао Жунтиня, осужденного в 2008 году за убийство собственной матери.

Гомосексуализм – по-прежнему запретная тема в Китае, и Дин признается, что в тот раз она впервые в своей жизни познакомилась с человеком, который не скрывает свой нетрадиционной сексуальной ориентации.

«До того момента я ни разу не сталкивалась с геем, так что мне было тяжело принять его манеру поведения, некоторые слова и поступки», - признается ведущая.

О Жунтине сняли четыре серии передачи, а в преддверии казни его провезли на грузовике с открытой крышей через весь город; на шее у него болталась табличка с описанием его преступления.

Новости по теме:

Самые крупные катастрофы и теракты 2011 года (ВИДЕО, ФОТО)

Топ-10 неудавшихся и несостоявшихся покушений в украинской политике

Китай обогнал США в космической гонке

Ахметов вошел в ТОП-40 богатейших людей планеты

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять