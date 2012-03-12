Тимошенко отказалась читать рекомендации немецких врачей

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко отказалась ознакомиться с окончательными рекомендациями немецких и украинских врачей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

В ведомстве напомнили, что по результатам рабочей встречи членов международной медицинской комиссии по обследованию Тимошенко, в частности немецких и украинских врачей, которая состоялась 7 марта, были сформированы окончательные рекомендации по дальнейшему терапевтическому лечению экс-премьера.

«12 марта данные рекомендации были лично вручены Тимошенко. От подписи об ознакомлении с документом она отказалась, о чем работниками учреждения был составлен соответствующий акт», - заявили тюремщики.

«В целом, рекомендации врачей предусматривают медикаментозное лечение с последующим комплексом физиотерапевтических и реабилитационно-оздоровительных процедур пациентке, все условия для реализации которых созданы в рамках медико-санитарной части Качановской исправительной колонии», - отметили в ведомстве.

«Кроме того, рекомендации определяют круг высококвалифицированных врачей, каждый из которых отвечает за конкретное направление лечебного процесса осужденной», - утверждают тюремщики.

Дополнительно в службе сообщили о том, что «необходимыми медпрепаратами для лечения Тимошенко учреждение обеспечено в полном объеме».

«А соответствующее оборудование для осуществления комплекса физиотерапевтических процедур предоставлено учреждению управлением здравоохранения Харьковской облгосадминистрации», - заверили тюремщики.

фото: tymoshenko.ua

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