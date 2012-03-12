Обама рассказал детям, как его обижали в школе

Президент США Барак Обама поделится воспоминаниями о собственных обидах из школьных лет в фильме, посвященном проблемам травли в детской и подростковой среде.

Интервью с Обамой выйдет в эфире телеканала Cartoon Network.

Премьера получасового фильма для детей состоится в воскресенье, 18 марта. Интервью для него дали также известная теннисистка Винус Уильямс, баскетболисты Крис Веббер и Лиза Лесли.

Обама не раз рассказывал о том, что его дразнили в школе, и своих страданиях из-за этого.

«Став взрослыми, мы продолжаем помнить о том, как, когда мы были детьми, нас задирали в школьных коридорах или во дворе. И, должен сказать, что с моими большими ушами и таким именем, я не был защищен от этого. Меня это тоже коснулось», - рассказывал Обама в записанном год назад видеообращении, посвященном той же проблематике.

«Для нас большая честь – согласие Президента Обамы поддержать нашу программу. Проблема травли очень важна для нашей аудитории. Участие Президента поможет привлечь внимание к этой теме», - заявил президент департамента анимационных и детских передач корпорации Теда Тернера Стюарт Снайдер.

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