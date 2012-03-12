На Луганщине платить налоги призывают тортами (ФОТО)

{1-} В Луганской области налоговая администрация Лисичанска заказала торты с надписью «Задекларируйте свои доходы до 1 мая!».

Об этом сообщает Налоговая служба в Луганской области.

«Специально для кампании декларирования кондитеры придумали и разработали рецептуру и дизайн торта», - заявили в Налоговой.

«Такой сладкий рекламный ход по душе горожанам», - отметили в ГНИ Лисичанска.

«Во-первых, это креативно – тематические торты вызывают интерес у общественности. Во-вторых, автор проекта – предприниматель. Кому, как не человеку из бизнеса говорить о важности декларирования», - добавили налоговики.

Сладкую продукцию распространяют через супермаркеты и магазины города.

Фото dpa.lg.ua

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