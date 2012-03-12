Основная контрабанда сигарет в Польшу идет из Украины

Контрабандные поставки сигарет из Украины в Польшу составляют до 40% всех обнаруженных нелегальных поставок в страну.

Об этом заявили в Министерстве финансов Польши, передает УНИАН.

В министерстве затруднились ответить, сколько контрабандных сигарет из Украины попадает на польский рынок, отметив, что нередко украинские сигареты попадают на территорию ЕС через Беларусь и Литву.

«Ориентировочно можно сказать, что около 30-40% всей контрабанды сигарет в Польшу идет из Украины», - отметили в польском Минфине.

По информации ведомства, в прошлом году все польские службы выявили внутри страны и на ее границах около 680 млн. штук контрабандных сигарет стоимостью около 110 млн. долларов.

Объемы выявленной контрабанды по количеству уменьшились примерно на 7%, однако в ценовом выражении – за счет повышения на 10% средней цены пачки сигарет – объемы увеличились.

По данным министерства, в первый полный год Польши в Евросоюзе (в 2005 году) все службы выявили 530 млн. контрабандных сигарет, а в следующие годы их количество ежегодно увеличивалось, достигнув в 2009 году рекордных 780 млн. штук.

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