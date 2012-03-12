Стало известно, сколько зарабатывают пилоты Формулы-1

В интернете появились данные о суммах заработка пилотов Формулы-1, который включает оклад спортсменов, премии, призовые и доходы от спонсоров.

Об этом сообщает TomorrowNewsF1.

Третий год подряд самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1 остается Фернандо Алонсо.

В минувшем сезоне первый номер Scuderia Ferrari получил 35 миллионов евро – это на пять миллионов больше, чем испанец заработал годом ранее.

На второе место в рейтинге поднялся Михаэль Шумахер: гонорар семикратного чемпиона мира составил 31 миллион евро.

Первую тройку замкнул гонщик McLaren Льюис Хэмилтон, чей доход был равен 29,5 миллиона.

Действующий чемпион мира Себастьян Феттель в 2010 году заработал в качестве пилота Red Bull 2 миллиона евро. Годом позже немец получил 18,5 миллиона, что позволило ему разместиться на четвертой строчке рейтинга.

Пятую позицию занял Дженсон Баттон с доходом, чуть больше 14 миллиона евро.

Зарплата Марка Уэббера оказалась в два раза ниже оклада его партнера по Red Bull: австралиец остался на восьмом месте с гонораром в девять миллионов.

Уволенный пилот Team Lotus Ярно Трулли получил четыре с половиной миллиона евро – на миллион больше оставшегося в команде напарника Хейкки Ковалайнена.

Неполный сезон Ника Хайдфельда в Lotus Renault GP обошелся его работодателю в два с половиной миллиона.

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