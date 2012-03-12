Yahoo! начала «войну патентов» против Facebook

Компания Yahoo! подала судебный иск против социальной сети Facebook, обвиняя ее в нарушении патентов.

Соответствующее обращение в суд Калифорнии было подано в понедельник, 12 марта, передает «Lenta.ru».

В иске фигурируют десять патентов, которые касаются технологий показов интернет-рекламы, текстовых сообщений, настроек персонализации и комментирования в социальных сетях.

О возможном иске Yahoo! против Facebook 27 февраля 2012 года сообщала влиятельная газета New York Times.

В публикации отмечалось, что в иске могут фигурировать от 10 до 20 патентов. По информации газеты, Yahoo! собиралась подать в суд в случае, если Facebook откажется от предложения купить право на использование запатентованных технологий.

Судебный иск против Facebook поступил на фоне приближающегося выхода компании на биржу. Заявку на первичное размещение акций социальная сеть подала в начале февраля 2012 года.

Как ожидается, IPO, которое, по неофициальной информации, может состояться текущей весной, поможет Facebook привлечь до пяти миллиардов долларов.

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