Ученые назвали обрезание лучшей профилактикой рака простаты

{1-} Обрезание крайней плоти, выполненное до начала половой жизни, значительно снижает риск развития рака простаты.

Об этом сообщает «EurekAlert!».

Таковы результаты исследования, проведенного группой специалистов под руководством Джонатана Райта из Центра исследований рака имени Фреда Хатчинсона.

Райт и его коллеги проанализировали медицинские сведения о 3,4 тысячи мужчин.

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Злокачественные опухоли предстательной железы были диагностированы у 1754 участников исследования.

По результатам работы, риск развития рака простаты у мужчин, прошедших процедуру обрезания до своего первого сексуального контакта, был в среднем на 15% ниже, чем у необрезанных добровольцев.

В частности, риск для менее агрессивной формы рака в двух группах отличался на 12%, а для более агрессивной формы разница составляла 18%.

Ученые считают, что благодаря обрезанию у мужчин сократился риск заражения инфекциями, передающимися половым путем. Такие воспалительные заболевания, особенно переходящие в хроническую стадию, создают благоприятные условия для образования злокачественных опухолей простаты.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, в стране наблюдается снижение числа обрезаний крайней плоти, проводимых младенцам мужского пола. В течение 2000-х годов доля детей, прошедших обрезание, сократилась в среднем на 5%.

фото: royaldish.com

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