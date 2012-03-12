Израиль обвинил Иран в ракетных атаках из Палестины

{1-} За ракетными атаками на Израиль 10 марта строит Иран.

Об этом заявил глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху во время встречи с министром обороны Италии Джанпауло ди-Пауло, передает «РБК-Украина».

Нетаньяху отметил хорошие отношения, которые связывают Израиль с Италией, и подчеркнул, что в вопросе иранской опасности все страны свободного мира должны быть солидарны.

Напомним, 10 марта за день с палестинских территорий по Израилю было выпущено более 100 ракет.

В ответ на ракетные атаки израильские ВВС нанесли ответные ракетно-бомбовые удары.

фото: jerusalemshots.com

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