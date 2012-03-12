Ефремов: Ультиматумы от оппозиции неприемлемы для встречи с Януковичем

Язык ультиматума со стороны оппозиции неприемлем для организации встречи с президентом Украины.

Такое мнение озвучил глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, сообщает пресс-служба партии.

«Президент открыт для диалога со всеми политическими силами. В том числе - для встречи с оппозицией. Он готов слушать и слышать мнения многочисленных лидеров оппозиции, работать над конструктивными предложениями, направленными на развитие страны и общества», - сообщил парламентарий.

По его словам, Янукович предложил формат, наиболее удобный для принятия решений совместными усилиями власти и оппозиции, - встречи с руководством парламента, в том числе - и с лидерами оппозиционных фракций.

«Оппозиция настаивает на праве «эксклюзивной встречи», забывая, что они находятся не в той ситуации, когда могут навязывать свои условия», - заявил Ефремов.

«Когда Виктор Янукович и возглавляемая им Партия регионов находились в оппозиции, мы представляли реальную силу. Ни одно стратегически важное решение не могло быть принято без учета нашего мнения. Тогда и президент Ющенко, и премьер Тимошенко приглашали Виктора Януковича на встречи», - отметил депутат.

«Сейчас оппозиция слаба и раздроблена. Она не представляет ту силу, которая может диктовать условия. Они сами чувствуют это, а потому вынуждены хамить, таким образом, привлекая к себе внимание прессы. Но это путь в никуда», - добавил политик.

«Нынешние оппозиционеры ошибочно считают, что президент будет ждать их у красной дорожки с оркестром и цветами под прицелами телекамер. Так не будет. Президент предложил свой формат встречи. И если бы оппозиция была на самом деле заинтересована во встрече, то не упустила б эту возможность», - подчеркнул Ефремов.

По словам депутата, президент открыт к диалогу с оппозицией, но язык ультиматума для этого неприемлем.



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