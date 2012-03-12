ООН: В Иране за 2011 казнено около 670 человек

В Иране за прошлый год казнено около 670 человек, большинство из них за наркопреступления, более 20 за преступления против ислама, заявил специальный следователь Организации Объединенных Наций, бывший министр иностранных дел Мальдивских островов Ахмед Шахид, сообщает Reuters.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что в Иране значительно увеличилось количество казней в с 200 в середине сентября 2011 года до 600 к концу года», – заявил Шахид.

О 421 казни было объявлено официально и еще о 249 тайных было сообщено источниками следователя в Иране.

Шахид заявил на пресс-конференции, что даже среди тех, кто официально казнен за хранение наркотиков, многие изначально были арестованы за сопротивление режиму, а преступления, связанные с наркотиками, к обвинению были добавлены позже. Шахид также сообщил, что Иран нарушает широкий спектр соглашений ООН в сфере прав человека, преследуя меньшинства и профсоюзы.

Должность специального следователя ООН по Ирану была создана в прошлом году. Иран отказал ему во въезде в страну и назвал его «некомпетентным».

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