Сирийская оппозиция призвала к военной интервенции

Оппозиционный Сирийский национальный совет призвал арабские и западные государства к военному вмешательству в дела страны, где почти год не прекращаются столкновения между оппозицией и правительственными силами, сообщает Газета.ru.

«Мы требуем от арабских и западных государств начать военную интервенцию, чтобы защитить мирных граждан. Мы требуем создания защищенных «гуманитарных коридоров» и зон для защиты мирного населения. Мы требуем установления над всей Сирией бесполетной зоны, чтобы остановить бойню, устроенную Башаром Асадом», – заявил представитель СНС Джордж Сабра на пресс-конференции в Стамбуле.

Сабра отметил, что военная интервенция необходима для создания в Сирии «гуманитарных коридоров», зон безопасности и бесполетных зон, необходимых для того, чтобы предотвратить насилие правительственных войск по отношению к мирному населению.

Во вторник с представителями сирийской оппозиции намерен встретиться в Анкаре спецпредставитель ООН и ЛАГ Кофи Аннан.

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