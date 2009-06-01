Возможна ли перезагрузка отношений Киева и Москвы?

Времена Кучмы-Ельцина, когда все решалось через личную дружбу двух президентов, давно прошли.

В свое время президент Борис Ельцин призывал своих подчиненных ежедневно думать о том, что же сделано для Украины, а поездка в Москву президента Леонида Кучмы в канун нового года могла предотвратить энергетическую конфронтацию между двумя государствами.



События 2004 года стали переломными в отношениях двух стран. Приход к власти в Украине "оранжевой" команды стал неприятной неожиданностью для российского руководства, делавшего ставку на другого кандидата в президенты. С тех пор официальные Киев и Москва периодически подливают масла в огонь взаимного раздражения, а праздник Нового года уже устойчиво ассоциируется с газовыми проблемами в отношениях между Киевом и Москвой.



Кроме того, общая история обеих стран стала на службу политике. Впрочем, в вопросах актуализации определенных страниц истории Ющенко первопроходцем не был. Скажем, одиозный для России вопрос Голодомора Украина затрагивала еще во времена президентства Кучмы в 2003 году. Однако тогда это делалось не ради исторической памяти общества, а чтобы хоть как-нибудь компенсировать мягкую международную изоляцию украинского Президента. В то время Россия не мешала выносить этот вопрос на обсуждение даже в ООН. По нашей информации, это стало возможным благодаря личным договоренностям между тогдашним главой президентской администрации Виктором Медведчуком и его российским коллегой Александром Волошиным.



Однако Ющенко поднял планку во многих гуманитарных вопросах беспрецедентно высоко. В частности и в тех, которые провоцируют у Москвы резкое неприятие. Кроме вопроса Голодомора, в этот список входят отношение к ОУН-УПА, фигурам Мазепы, Петлюры, Бандеры и Шухевича, празднование годовщины Полтавской битвы и победы в битве под Конотопом.



Последним аккордом в этом списке раздражителей для России является евроатлантическая интеграция Украины.



То есть усиление напряжения в двухсторонних отношениях сразу обнажило стереотипы во взглядах украинцев в отношении россиян и наоборот. В России часто воспринимают Украину не как вполне суверенное государство. В то же время в Украине нередко ошибочно считают, что любое углубление отношений между двумя странами автоматически влечет за собой утрату части суверенитета Украины. Политические заявления с обеих сторон только усугубляют взаимное подозрение и недоверие.



Конечно, все это препятствует прагматичному и взаимовыгодному сотрудничеству. В экспертных кругах признаются, что до президентских выборов потепления украинско-российских отношений ожидать не стоит. Отдельные украинские лидеры недвусмысленно намекнули нам на то, что свои надежды на нормализацию отношений с Россией возлагают на период после президентских выборов. А, учитывая остроту проблем в двухсторонних отношениях Киева и Москвы и их влияние на жизнь украинских граждан, улучшение отношений с Россией, очевидно, станет ключевым моментом всех кандидатов в президенты.



О том, как помирить официальный Киев и Москву, «Главред» спросил у украинских и российских общественных деятелей, которые в разной степени занимались и занимаются этим направлением.



Олег Рыбачук, экс-вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции

{1-} Успешная реализация проекта «европейская Украина» – это будущее России в стратегической перспективе. И это может нас примирить. Если мы пойдем европейским путем, то за нами потянется и Россия. В России понимают, что какое-либо возрождение России невозможно без Украины. В данный момент Украина напоминает мне советскую электричку, на которой спереди написано «Европа», она останавливается у каждого столба, но все-таки двигается.



Для России чрезвычайно сильным раздражителем является то, что Украина реализовалась без России или вопреки России. Сейчас в России всю критику направляют исключительно против Ющенко, олицетворяющего все раздражители. Они, вероятно, отказываются понять, что здесь нет пророссийских элит в их понимании слова. Даже, если кто-то заигрывает с Россией, то это все равно внутриукраинская игра. Пророссийскими являются разве что какие-то маргинальные проекты, созданные российскими спецслужбами. Но среди политических тяжеловесов пророссийских политических элит нет. И у меня такое впечатление, что в Кремле начинают осознавать это и однозначно ни за кого не встают. Россияне будут включаться в предвыборную гонку в Украине осенью. На то время перенесется и тема недобора украинцами газа. Но такие действия будут только подталкивать Украину в объятия мирового сообщества.



Евгений Марчук, советник Президента Украины, экс-премьер-министр Украины, экс-председатель СБУ, экс-секретарь СНБО

{2-} Поскольку украинская власть дезинтегрирована, то кроме вопроса «что делать Украине, чтобы помириться с Россией?» нужно задавать еще и вопрос «кому это делать?». Вопрос внешней политики дезинтегрирован в ключевых фигурах – премьер и Президент, у которых политика в отношении России разная. На каких-то демагогичных темах вроде все сходятся, а если копнуть глубже в детали, то начинается абсолютно противоположное – начиная с Единого экономического пространства и заканчивая Конотопской и Полтавской битвами. В данный момент в украинско-российских отношениях наступает очень сложный этап, который будет засорен предвыборной кампанией в Украине.



Одним из опаснейших моментов является то, что российские СМИ относятся к Украине враждебно. Недавно украинский дипломат Юрий Щербак сказал, что это свидетельствует о подготовке к агрессии. С точки зрения грубой и циничной технологии – это верно, но я не думаю, что Россия собирается на Украину напасть. Однако этот фактор будет очень серьезно отравлять любые двухсторонние переговоры.



Чтобы убрать причины враждебности в украинско-российских отношениях, нужно, во-первых, инвентаризировать самые сложные проблемы, а во-вторых, пройтись по причинам их возникновения.



К сожалению, совпали циклы политического развития Украины и России. Ющенко поднял сложные и очень важные для украинского самосознания вопросы истории, которые до него не поднимал никто. Так же и Путин для самоутверждения России затронул много вопросов, которые не понравились ни нам, ни Европе. И скоро этот исторический этап не завершится.

Мы понимаем, что скоро закончится срок президентства Медведева, и Путин снова пойдет на президентство, потому что он лидер партии «Единая Россия» и демонстрирует, что именно он – реальный хозяин в стране. Поэтому переход на симпатии и на встречи без галстуков произойдет не скоро.



Нужно максимально расширять диапазон украинско-российских отношений и максимально мультиплицировать позитив. Многое в этой ситуации могут сделать неправительственные организации. Кроме того, нужно, чтобы правительственные структуры не занимались историей или хотя бы не выносить ее на государственно-политический уровень.



Роман Шпек, экс-представитель Украины в Европейском Союзе

{3-} Во-первых, официальные элиты должны осознать свою историческую ответственность. Они не могут руководствоваться только собственными желаниями, ведь есть большие интересы государства. Для народа важнее не оценка истории со стороны элит, а то, как эти элиты оценит сама история. Два соседних народа обречены на поступательное развитие взаимоотношений. А проще всего к этому идти путем непосредственных встреч и прямых диалогов. Нужно усиливать прямой диалог и избегать передачи сообщений через «посыльных».



Нужно уметь формировать повестку дня, где есть и экономика, и сложные политические вопросы. Наши элиты должны отталкиваться не от состояния отношений, а от своей исторической ответственности. Потепление двухсторонних отношений должно произойти, поскольку продвижение внутренних реформ или какой-либо интеграции невозможно без надлежащих отношений с соседями. Ведь Украина с ворохом нерешенных проблем не является привлекательным партнером в сотрудничестве для любого объединения или государства. Для дальнейшего политического и экономического развития мы должны устранить эти препятствия.



Всеволод Лоскутов, советник-посланник посольства России в Украине

{4-} Я нахожусь в процессе украинско-российского диалога и вижу, что здесь много встреч. На официальном уровне между Украиной и Россией буквально ежедневно проходят переговоры и встречи. И по ЧФ РФ, и по многим другим вопросам. В наших отношениях объективно есть сложные вопросы. Чтобы улучшить двухсторонние отношения, необходимо вести переговоры, договариваться, лучше понимать друг друга. Понимать, что мы вместе и нас не разорвать. Мы в данный момент независимые государства. И в таком статусе прошло лишь немного менее двух декад, то есть крайне мало. Следовательно, объективно возникают определенные темы, провоцирующие дискуссии и споры. Поэтому нужно встречаться, выслушивать друг друга и находить взаимовыгодные решения в интересах обоих народов. Чем больше встреч, в том числе на экспертном уровне, тем большим будет взаимопонимание. У нас по-прежнему много общего. В России работает много украинцев. Они являются одними из носителей наших отношений. Личные встречи дают больше пользы, чем обмен всевозможными заявлениями. Поэтому я смотрю на наши отношения с оптимизмом. У нас есть разногласия и определены принципиальные темы. Думаю, что в интересах наших народов мы их преодолеем.



Анатолий Адамишин, экс-министр РФ по сотрудничеству со странами СНГ, президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества

{5-} Чесно говоря, я не знаю, как помирить Украину и Россию. Думаю, в данный момент нужно подготовить интеллектуально-идеологическую основу для возврата украинско-российских отношений в нормальное русло. Я думаю, что и в Украине, и в России может многое измениться. Мы – гражданское общество – не в состоянии решать за официальную власть, но можем подсказать власти, что нужно сделать так: сперва прекратить риторику, решить менее сложные вопросы, и только потом перейти к вопросам более сложным.