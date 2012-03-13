Луценко выдавливает «Свободу» из оппозиции

{1-} Находящийся за решеткой экс-министр внутренних дел Юрий Луценко призвал «Батьківщину», «Фронт змін» и «Удар» объединиться в общий партийный список. При этом для националистов Олега Тягнибока из «Свободы» места в объединении оппозиционеров не нашлось.

Зам Виталия Кличко в «Ударе» Виталий Ковальчук уже дал понять, что его партия ни с кем объединяться не собирается. Александр Турчинов и Арсений Яценюк, которые ведут объединительные переговоры, обошли заявление лукьяновского узника молчанием, потому что главная суть слов Луценко: заменить в большой оппозиционной тройке «Свободу» «Ударом», пишет «Сегодня».

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В партии Олега Тягнибока намек Луценко поняли хорошо, но реагируют сдержанно. «Это мнение Луценко, а не мнение Комитета сопротивления диктатуре, — сказал зампредседателя «Свободы» Андрей Мохник. — «Удар» на сегодняшний день не входит в КСД, поэтому в его работе ничего не изменилось: по-прежнему заседают три рабочие группы, которые разрабатывают планы совместных действий наших партий на парламентских выборах».

Но ситуация может измениться. «Свобода» уже сейчас создает проблемы объединению оппозиции: бьет по его демократической репутации, отпугивает умеренных избирателей. К тому же рейтинг партии Тягнибока падает. Для многих в оппозиции это инфант террибль, от которого лучше избавиться, — считает политолог Владимир Фесенко. — В КСД уже заметно расслоение. Явно оформляется тандем «Батьківщини» и «Фронту змін», который ищет другой путь объединения к выборам, не интересуясь мнением союзников по КСД, который устаревает с каждым днем».

Ранее «Главред» сообщал, что готовящийся оппозиционными партиями план по объединению «Батьківщини» и «Фронту змін» и разговоры о том, что Яценюк возглавит предвыборный список вместо находящейся в заключении Юлии Тимошенко, могут привести к тому, что БЮТ использует Яценюка и выбросит, чтобы освободить место для экс-премьера.

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