Власть срочно ищет деньги на обещания Януковича

13 марта 2012, 08:20

 

{1-} На выполнение социальных инициатив Президента Виктора Януковича в казне уже есть около 11 млрд гривен. Накопить их удалось благодаря перевыполнению планов по сбору НДС и налогу на прибыль. В сего же необходимо 16 млрд гривен. Получить нехватающую часть денег планируется за счет введения налога на богатство, детенизации зарплат и либерализации рынка полезных ископаемых.

Вряд ли у правительства есть достаточно времени для того, чтобы разработать и внедрить до парламентских выборов необходимые для реализации этих планов механизмы, отмечают эксперты, пишет  Коммерсантъ Украина.

Еще на прошлой неделе после расширенного заседания Кабинета министров, где Президент рассказал о своих социальных инициативах, первый заместитель главы администрации президента (АП) Ирина Акимова заявляла, что на их реализацию необходимо порядка 8 млрд грн. Но вице-премьер—министр социальной политики Сергей Тигипко говорил, что потребуется вдвое больше средств.

Вчера Акимова согласилась с оценками министра и рассказала, где будут найдены необходимые 16 млрд грн. По ее словам, уже сегодня в бюджете есть дополнительные 10-11 млрд грн, которые с начала года получены за счет перевыполнения плановых показателей по НДС и налогу на прибыль. Ожидаемый в I квартале рост экономики позволит правительству пересмотреть доходную и расходную части бюджета. Следует отметить, что Нацбанк прогнозировал рост ВВП в январе на 2%.

Имеющихся сегодня в бюджете средств хватит только на перерасчет пенсионных выплат в результате так называемого "осовременивания" пенсий военнослужащим (606 тыс. человек, +188 грн) и пенсионерам, вышедшим на пенсию до 2008 года (8,8 млн человек, +103,6 грн). Перерасчет будет осуществляться исходя из зарплатной базы 2007 года.

Дополнительные средства в АП планируют получить за счет введения налога на богатство, дополнительные поступления от которого оцениваются в 0,5-0,8 млрд грн, и детенизации зарплат (по оценкам Минсоцполитики, 50 млрд грн). Законопроекты, необходимые для реализации инициатив, давно разработаны, но пока даже не были вынесены на рассмотрение Кабмина. Кроме того, АП предлагает либерализовать выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых и начать продавать их на рыночных условиях. Это может дать госбюджету дополнительно 5-5,5 млрд грн ежегодно.

Помимо "осовременивания" пенсий, наибольших бюджетных затрат требуют выплаты вкладов Сбербанка СССР — порядка 6 млрд грн. Однако уже сейчас Нацбанк вместе с коммерческими банками разрабатывает предложения, которые будут стимулировать граждан оставлять эти деньги на счетах.

Помимо этого, социальные инициативы Президента предусматривают повышение уровня страховых выплат для категорий населения, получивших травму на производстве, в среднем на 140 грн; надбавки к пенсии для участников войны — на 42 грн; разовой помощи инвалидам войны ко Дню Победы — в среднем на 1 тыс. грн; материальной помощи пенсионерам и инвалидам, а также членам семей, ухаживающим за инвалидами,— до 100% размера прожиточного минимума. Кроме того, при разработке изменений в госбюджет 2012 года на 97 млн грн увеличится финансирование обеспечения инвалидов протезами и колясками, на 50 млн грн — финансирование чернобыльцев, на 344 млн грн — создания детских домов семейного типа. По словам Акимовой, предложенные источники финансирования дают возможность покрыть все расходы на социальную сферу. В ближайшее время Президент подпишет поручения правительству, где, в частности, будет указана необходимость вынесения законодательных инициатив на рассмотрение парламента в течение 1-3 месяцев.

Эксперты менее оптимистичны в ожиданиях, а предлагаемые источники финансирования считают нереальными. По словам директора центра "CASE-Украина" Дмитрия Боярчука, поскольку все предложения Виктора Януковича направлены на задабривание электората, то большая часть инициатив должна заработать еще до выборов. "То есть за семь месяцев нужно найти источники, принять необходимые механизмы и порядок работы, собрать деньги и выплатить. Пока непонятно, как будет работать налог на богатство, как будут продаваться лицензии. Например, по Налоговому кодексу до сих пор все процедуры не заработали, все только начинает отлаживаться, а уже больше года прошло",— отмечает Боярчук.

Генеральный директор Бюро экономических и социальных исследований Валерий Гладкий добавляет, что в контексте избирательной кампании депутаты не будут особо возражать против введения налога на богатство, но могут при рассмотрении значительно его переписать — изменить ставки, параметры исчисления налога. Отметим, вчера глава государства заявил, что считает естественным процесс торможения принятия данных проектов, но заверил, что закон будет утвержден.

Кроме того, аналитики считают превышение плановых поступлений и детенизацию проблемными источниками. В частности, прибыль, уплаченная в феврале, была получена в достаточно неплохом 2011 году, но что будет в 2012-м на фоне кризиса еврозоны — зависит не от Украины. "Дополнительные 10 млрд грн в I квартале выглядят фантастически. То есть экономика растет на 2%, а доходы на 16%? —удивлен Боярчук.— Значит, то ли Минфин пофантазировал, то ли речь идет о дополнительной налоговой нагрузке на бизнес".

По мнению президента Академии финансового управления Татьяны Ефименко, эффективным является источник детенизации, но акцент на теневых доходах нужно делать после проведения налоговой амнистии — точки отcчета, когда будет понятно, у кого какие доходы. А поскольку 30-35% ВВП находится в тени, то хотя бы 1% легализации будет давать бюджету до 5 млрд грн.

"Детенизацию можно проводить по-разному: можно возле каждого поставить милиционера для контроля, что нехорошо, а можно, например, и путем проведения аукционов в той же сфере полезных ископаемых. Но важно, чтобы правила игры были одинаковы для всех",— резюмирует госпожа Ефименко.

Ранее Главред  также сообщал, что первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова заявила о том, что уровень инфляционного давления, связанный с социальными инициативами  Президента Виктора Януковича, не превысит 1,5%.

"По расчетам НБУ и Министерства финансов уровень инфляционного давления, именно связанный с этими выплатами, не может превысить 1-1,5 п.п. Это предварительные расчеты, но они выглядят достаточно убедительно. Вопрос в другом, не спровоцирует ли подобного рода политика инфляционные ожидания. И вот, если бы этот пакет был представлен в отрыве от всего остального, от прошлых шагов по повышению социальных стандартов, - тогда эффект инфляционных ожиданий, мог бы быть достаточно сильным", - сказала Акимова.

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