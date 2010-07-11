Обухов стал городом областного значения

Верховная Рада Украины в субботу приняла решение о предоставлении городу Обухов Киевской области статуса города областного значения. За данное решение проголосовали 382 народных депутата из 437, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН. В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что вопрос о предоставлении городу Обухов Обуховского района Киевской области статуса города областного значения рассмотрен и одобрен Киевским областным советом, поддержан Киевской облгосадминистрацией и Обуховской райгосадминистрацией. Город Обухов расположен в 45 км от Киева.