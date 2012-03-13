Ющенко переезжает с госдачи в собственное имение - СМИ

{1-} В ближайшие месяцы экс-президент Виктор Ющенко готовится переехать с госдачи, которая находится в Конча-Заспе, в собственное имение в Новых Безрадычах.

Пока в Новых Безрадычах заканчивается большая стройка, правда, местные жители говорят, что Ющенко захватил дорогу, которой раньше они пользовались, пишет Сегодня.

"Дорогу эту он давно перекрыл, там вся земля ему принадлежит, вот он и решил, что и дорога его", — сказали изданию соседи. Теперь жители села вынуждены ездить по объездным и более узким дорогам.

"Там строится четыре дома — два больших и два поменьше. Семья-то у него большая, дети, внуки. Он уже выкупил четыре дома у соседей, но старые хаты не развалил, держит там свое хозяйство. Он говорил, что весной уже переселится. Сам бывает тут каждый день, следит за строительством, а все лето тут его семья жила", — рассказал один из соседей.

По словам односельчан, в хозяйстве у Ющенко есть кони, пони, корова, козы, овцы, гуси, куры, индюки, павлины.

Перед воротами огромного имения в 5 га раскинулось пастбище. Оно огорожено забором.

Самый большой дом у пруда практически готов к приему хозяев. Недалеко виднеется семейная часовенка. Кроме нее, сразу у поворота в имение строится большая церковь, рядом трапезная и новый дом священника.

Ранее Главред писал, что Виктор Ющенко мало занимается делами партии «Наша Украина», спасая от моли свою коллекцию старинных женских нарядов.

«У меня много коллекций украинского наследия. В частности, есть около трехсот народных женских костюмов со всех уголков Украины, я храню их в доме в Безрадичах. Еще хочу создать музей украинской скрыни — их у меня тоже больше сотни, есть уникальные. Есть коллекции писанок, очень много керамики, восточной и западной», - рассказал Виктор Ющенко.

фото:segodnya.ua, weekly.ua

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