Азаров приказал подготовить выполнение обещаний Януковича

{1-} Премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству финансов до конца марта разработать изменения в государственный бюджет на 2012 год для выполнения социальных инициатив Президента Виктора Януковича. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Коме того, Азаров поручил Министерству экономического развития и торговли начать уточнение макроэкономических показателей развития на 2012 год в соответствии с ростом экономики.

«На их основе Министерству финансов поручено разработать соответствующие изменения в бюджет-2012», – сказано в нем.

Азаров определил конец марта последним сроком разработки соответствующего законопроекта, а также выразил надежду, что уже в апреле документ будет передан в Верховную Раду, рассмотрен и принят парламентариями.

Премьер-министр надеется, что с мая станет возможным выполнение социальных инициатив Януковича.

Ранее Главред писал, что первый заместитель главы Администрации президента Украины Ирина Акимова заявила о том, что на обеспечение выполнения социальных инициатив Президента Виктора Януковича без учета программы ипотечного кредитования по предварительным оценкам Министерства финансов есть порядка 10-11 млрд грн.

"На сегодняшний день по предварительным оценкам министерства финансов уже есть порядка 10-11 млрд грн. Эти средства обеспечены за счет превышения плановых поступлений НДС и налога на прибыль", - сообщила Акимова.

"На обеспечение социальных инициатив Президента без программы ипотечного кредитования потребуется порядка 16 млрд грн", - напомнила Акимова.

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