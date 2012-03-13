Кабмин решил контролировать цену на бензин

{1-} Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил первому вице-премьеру Валерию Хорошковскому начать традиционные консультации с участниками рынка для определения эффективных мер по обеспечению стабильности цен на автомобильное топливо в текущем году.

"Глава правительства считает необходимым разработать алгоритм нивелирования колебаний цен на нефть, которые демонстрируют периодическое повышение и понижение. Азаров поручил принять все необходимые меры для предотвращения необоснованного завышения цен на рынке топлива и обеспечения весенней посевной кампании по стабильным, приемлемым для крестьян ценам", - сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Бензин в Украине подорожает на 20%, нефть бьет рекорды роста цен

В Донецке, Крыму и Киеве обычный отдельных заправках «пятый» бензин стал дороже за 5 дней на 15—20 коп./л — его уже продают по 10,70—10,80. А директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прогнозирует, что во второй половине марта может быть и 11 грн.

В выходные продолжилось подорожание бензина. В среднем по стране нефтепродукты выросли в цене еще на 5 коп. за литр. По данным «А-95», средняя по Украине цена бензина А-95 — 10,43 грн/л (+3 коп. за неделю), дизтоплива — 9,72 (+1 коп.), но например, в Донецке, Крыму и Киеве обычный «пятый» на отдельных заправках стал дороже за 5 дней на 15—20 коп./л — его продают по 10,70—10,80..

Замдиректора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что средняя цена на украинский А-95 достигнет 10,60—10,65 грн/л (АЗС «Укрнафта» ANP, «Синтоза», «Авиас»), импортный стандарта Евро-4 (ЛУКОЙЛ, КЛО) — 11—11,10 и Евро-5 («Мустанг» на WOG, «Пульс» на OKKO) — 11,80—11,85.

фото: sibtroya.ru

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