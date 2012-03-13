В Украину прибыл Президент Туркменистана

{1-} В ночь на вторник, 13 марта, в Украину для встреч с властями прибыл Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, о чем сообщил представитель Администрации Президента.
Визит Бердымухамедова является государственным и продлится до 14 марта.
В частности, в ходе визита Бердымухамедов проведет встречи с Президентом Виктором Януковичем, премьером Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Литвином.
В рамках визита предполагается подписание межгосударственной программы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Туркменистаном на 2012-2015 годы; межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на расширение украинско-туркменского сотрудничества, в частности в области науки и технологий, здравоохранения, спорта, правительственной связи, межрегионального взаимодействия.
Напомним, в сентябре 2011 года Янукович посетил Туркменистан, где провел встречу с Бердымухамедовым с ««глазу на глаз».
Ранее «Главред» сообщал, что нынешний визит Бердымухамедова станет первым после десятилетнего перерыва посещением лидером Туркменистана нашего государства.
фото: president.gov.ua
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