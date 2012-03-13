Европа и Украина определились с датой парафирования соглашения об ассоциации

13 марта 2012, 09:39

 

{1-} Украина и Евросоюз согласовали дату парафирования соглашения об ассоциации, после чего формально может быть запущен процесс подготовки договора к подписанию. Эта церемония состоится 30 марта в Брюсселе. Об этом пишет Коммерсантъ Украина со ссылкой на источники в МИД.

До этой даты в Верховной Раде намерены принять специальное заявление с призывом к ЕС подписать соглашение об ассоциации и немедленно ввести в действие его экономическую часть.

Соответствующее постановление зарегистрировали в понедельник  глава фракции Партии регионов  Александр Ефремов и замглавы парламентского комитета по международным делам Леонид Кожара.

Документ "призывает Евросоюз и его страны-члены продемонстрировать политическую волю и обеспечить как можно более скорое подписание соглашения об ассоциации".

"Мы хотим принять это заявление в две ближайшие пленарные недели (до 23 марта). Мы не привязываем этот вопрос к парафированию, но намерены выразить точку зрения парламента, не откладывая",— заявил Александр Ефремов. 

Депутат от НУНС Ирина Геращенко заявила, что инициатива Партии регионов во многом повторяет решения комитета парламентского сотрудничества Украины и ЕС, принятые в конце февраля.

"Но почему-то выпал один важный пункт — о необходимости прекратить выборочное правосудие и преследование оппозиции. Думаю, оппозиционные фракции будут настаивать на внесении в документ этого положения",— пояснила Геращенко.

"Мне хотелось бы конструктивно сотрудничать с оппозицией по этому вопросу. Но если они потребуют внести в текст один пункт — об освобождении Тимошенко, то о чем говорить?" — парировал Ефремов. 

"Партия регионов хочет поддержать предстоящее парафирование соглашения, намеченное на 30 марта, помпезным пропагандистским заявлением",— считает бютовец Григорий Немыря. 

Ранее Главред  писал, что  председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что Украина и Евросоюз парафируют Соглашение об ассоциации Украина–ЕС в ближайшее время, однако до его ратификации необходимо будет решить ряд проблем.

«Мы завершили работу над Соглашением о политической ассоциации и установлении всеохватывающей зоны свободной торговли», – сказал Литвин.

«Этот документ готов к парафированию и я ожидаю, что он будет парафирован в ближайший период», – добавил спикер.

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