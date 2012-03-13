В центре Харькова подорвали бывшего прокурора области

{1-} В понедельник, 12 марта, вечером в центре Харькова во дворе жилого дома на ул.Петровского произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего пострадали три человека, в том числе экс-прокурор Харьковской области Василий Синчук.

Кроме Синчука пострадали еще два предпринимателя, выходившие вместе с ним из дома, о чем первый зампрокурора области Владимир Суходубов сообщил «Интерфакс-Украина».

«Сейчас Синчук и один бизнесмен уже выписаны из больницы, второй - еще находится в больнице скорой и неотложной помощи», - сказал Суходубов.

В Харькове взорвалась начиненная гвоздями бомба (ВИДЕО)

Следственное управление областного МВД возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 2, ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Как подчеркнул Суходубов, пока правоохранители не могут сказать, кто именно был объектом покушения. Сотрудники милиции устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее «Главред» сообщал о том, что в центре Харькова произошел взрыв начиненной гвоздями бомбы. Правоохранители возбудили дело по признакам теракта.

Также напомним, что Синчук принимал участие в расследовании обстоятельств смерти бывшего харьковского губернатора Евгения Кушнарева, который умер в больнице Изюма (Харьковская область), где ему сделали 2 операции после полученного на охоте огнестрельного ранения.

фото: advocat-cons.info

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