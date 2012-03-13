Политолог рассказал, почему до сих пор не назначен министр экономики

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Вполне вероятно, что на должность главы Министерства экономики нет большой конкуренции. Об этом заявил директор Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Владимир Лановой.

По его мнению, лакомым куском кресло министра экономики в нынешних условиях назвать сложно, пишет ТСН.



"Это кресло - не такое уж доходное, тем более, госзакупки Президент передал Минфину. Поэтому Минэкономики не будет главным распорядителем средств этого направления", - говорит Лановой.



Хотя саму идею (убрать госзакупки из компетенции министерств) эксперт считает правильным - останется меньше пространства для коррупции, и больше времени на стратегические планы. Впрочем сейчас, по мнению Ланового, министерство экономики выполняет лишь формальные функции и вообще потеряло авторитет.



Минэкономики превращается в такой формальный аппарат-подносчик снарядов премьеру или еще кому-то. Вместо Минэкономики беспокоиться по поводу того, чтобы работал реальный сектор экономики ", - убежден Лановой.



Ранее Главред писал, что Президент Виктор Янукович хочет, чтобы Петр Порошенко работал в правительстве министром экономического развития и торговли.

"Я имел долгий тщательный разговор с Петром Порошенко, и его настроения, и его предложения, которые я от него услышал, меня вполне устраивают. Поэтому я хотел бы, чтобы он работал (в правительстве – ред.)", - сказал Президент



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