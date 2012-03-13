Порошенко в Кабмин не пойдет - эксперт

{1-} Из-за промедления со стороны Петра Порошенко Президент Виктор Янукович ищет другую кандидатуру на вакантную должность министра экономики. Хотя аналогичную Порошенко кандидатуру найти трудно.

Такое мнение глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко выразил в комментарии ТСН.ua

«Скорее всего, поспешили с «назначением» Петра Порошенко на эту должность. Я так понимаю, конечного согласия на свое назначение он так и не дал, а критическая реакция в общественных и политических кругах на его возможное назначение, вероятно, охладила пыль Петра Алексеевича. И в итоге - он не дал своего согласия», - считает Фесенко.

«Наблюдается дефицит сильных менеджеров и реформаторов. А Порошенко относится к этим людям. К тому же в правительстве нужны люди, которые бы вызывали доверие во-первых, западных партнеров, во-вторых - инвесторов. И вот Порошенко на посту министра экономического развития был бы такой фигурой», - предполагает политолог.

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С другой стороны, просто заполнить это кресло, по мнению Фесенко, не является проблемой. Он даже несколько вероятных кандидатур сразу называет.

«Есть достаточно опытные кадры во фракции ПР. Напомню и о Кинахе, который был и премьером, и вице-премьером, и министром экономики. Кто-то из заместителей Клюева может стать, там также профессиональные люди. Вопрос в том, что ищут не просто опытную, но и очень авторитетную фигуру для запада и инвесторов», - отметил эксперт.

Ранее «Главред» сообщал, назначением Порошенко на должность в Кабмин, а не только «донецких», Янукович дает намек на то, что «заканчивается эра донецкого профессионализма, а наступает эра профессионалов общеукраинского масштаба».

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