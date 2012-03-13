Янукович встретился с Президентом Туркменистана «с глазу на глаз»

{1-}Во вторник, 13 марта, в Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также прошла встреча с «глазу на глаз».

Прозвучали государственные гимны Украины и Туркменистана, главы государств обошли строй воинов почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

После этого началась встреча Януковича и Бердымухамедова в формате «с глазу на глаз». Затем под председательством Президентов состоятся украинско-туркменские переговоры в расширенном составе. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Ранее «Главред» сообщал, что в рамках визита предполагается подписание межгосударственной программы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Туркменистаном на 2012-2015 годы; межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на расширение украинско-туркменского сотрудничества, в частности в области науки и технологий, здравоохранения, спорта, правительственной связи, межрегионального взаимодействия.

фото: president.gov.ua

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