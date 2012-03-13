Российская оппозиция: в День дурака может начаться «политический бардак»

13 марта 2012, 10:41

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Кремлевская рабочая группа по политреформе обсудила поправки ко второму чтению президентских законопроектов. Российская оппозиция предупреждает, что политическая либерализация, инициированная президентом Дмитрием Медведевым, может оказаться лишь инструментом тонкого манипулирования политическим пространством, это в лучшем случае, а в худшем  - страну ожидает политический бардак.

Оппозиционные лидеры отмечают, что нынешние дискуссии по президентским законопроектам, в которых оппозиция активно участвует, являются лишь «ширмой» - на самом деле власть заинтересована в том, чтобы документы были приняты в практически неизменном виде. К тому же сроки подачи поправок решили максимально сократить, так что новый закон может вступить в силу уже 1 апреля - в День дураков, что вполне отразило бы его суть, говорят с иронией политологи пишут Известия.

СМИ подводят итоги заседания кремлевской рабочей группы по политреформе под руководством замглавы администрации президента Вячеслава Володина. В группу, помимо представителей власти, входят так называемые «несистемщики» - председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, сопредседатель Партии народной свободы («Парнас») Владимир Рыжков и другие. По сути обсуждения законопроекта «О политических партиях» никакого эффекта не дали - велика вероятность того, что ко второму чтению в Госдуме 20 марта он останется без существенных поправок.

Несистемная оппозиция,  после принятия закона может быть, как и теперь, лишена политического влияния и предлагает ряд значимых изменений. Свою лепту вносит и думская оппозиция. Однако, соглашаясь лишь на некоторые «уступки», к более серьезным власть, похоже, не готова.

По слова единоросса главы думского комитета по конституционному законодательству Владимира Плигина, вопреки всем озвученным предложениям об увеличении численности партии для регистрации, законопроект сохранит первоначальную цифру в 500 человек. Также не было услышано предложение «несистемщиков» о том, чтобы параллельно была принята норма, разрешающая создание избирательных блоков. «Если блоки не разрешат, то партия в 500 человек - это политический бардак. Будет сотни партий, а объединяться нельзя», - пояснил Митрохин.

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«Вопрос блоков для нас принципиальный, - сказал секретарь политсовета «Парнаса» Константин Мерзликин. - Важна связка - снижение численности партий и возможность создания блоков. Однако Володин выразился в том духе, что не требуйте от меня гарантий (что норма о блоках появится в законах - ред.), но дал понять, что этот вопрос лежит на столе». В свою очередь Плигин про возможность создания блоков сказал, что "эта тема требует дополнительного обсуждения».

При этом Мерзликин оценил «шансы продавить блоки как высокие», а представитель КПРФ Сергей Решульский, напротив, считает, что создание рабочей группы и обсуждение на ней поправок – «ширма». «Сама цифра 500 не особо смущает, но тогда нужно разрешить блоки, но я смотрю, что это не поддерживается, - сказал коммунист. - Делаю вывод: создана рабочая группа что-то обсудить, но президент внес пакет законопроектов - и шаг вправо, шаг влево... Нужна только ширма, что была рабочая группа».

Вопрос о блоках может быть учтен при работе над законопроектом о выборах в Госдуму. По крайней мере, Сергей Митрохин, который озвучил на заседании эту идею, полагается на обещание Вячеслава Володина доложить об этом предложении президенту. Необходимость создания блоков поддерживают коммунисты, эсеры, «Парнас», «Левый фронт» и Республиканская партия, сообщил председатель «Яблока».

Сейчас все партии в спешном порядке согласовывают окончательные варианты поправок. Срок их подачи истекает 15 марта, а не 28-го, как предполагалось ранее. После чего комитет по общественным организациям приступит к их рассмотрению.

В партии власти при этом ссылаются на «запрос улицы» на скорейшее обновление политической системы. «Представители как незарегистрированных партий, так и зарегистрированных настаивали на том, чтобы максимально быстро рассмотреть этот законопроект, чтобы осенью новые партии уже могли участвовать в выборах, - этим и определилось сокращение сроков подачи поправок», - сказал Владимир Плигин.

Он утверждает, что все участники проявили заинтересованность в том, чтобы новые партии имели возможность уже в качестве официальных политических игроков участвовать в осенних выборах в регионах. «С учетом того, что 20 марта пройдет второе чтение законопроекта и третье чтение - в ближайшие дни после этого, в Совете Федерации он будет рассмотрен 28 марта», - сказал глава думского комитета.

Не исключено, что готовый закон будет подписан президентом Медведевым уже в начале апреля и вступит в силу до инаугурации новоизбранного президента Владимира Путина 7 мая. Таким образом, уже в ближайшее время можно ожидать «партийного бума». На заседании рабочей группы представитель Минюста сообщил, что в ведомство уже поступило 68 заявок на регистрацию новых партий. Это может дать представление, с какой цифры стартует проект по расширению политического пространства.

фото: dp.ru

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