Саркози обвиняют в том, что Каддафи финансировал его предвыборную кампанию

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Президента Франции Николя Саркози, обвиняют в том, что его предвыборную кампанию в 2007 году финансировал свергнутый и убитый прошлой осенью ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Глава французского государства назвал такие сообщения смехотворными. Спекуляции на эту тему вспыхнули с новой силой после того, как независимые СМИ опубликовали документ, в котором говорится, что Каддафи якобы передал Саркози на его предвыборную кампанию 50 миллионов евро, передают Вести.

В полученной интернет-сайтом Mediapart из собственных источников записке, в частности, сообщается, что переговоры о финансировании кампании проходили с участием сына Каддафи Сейфом аль-Исламом и неким ZT. Под этими инициалами, по сведениям издания, скрывается французский бизнесмен ливанского происхождения с сомнительной репутацией Зиад Такиеддин, которым ранее уже интересовались французские органы юстиции в связи с заключенным оборонным контрактом между Францией и Пакистаном.

По данным британских СМИ, на встрече 6 октября 2005 года стороны договорились о сроках финансирования предвыборной кампании Саркози. По сведениям Mediapart, 50 млн евро, переданных Каддафи для Саркози, отмыли через банковские счета в Панаме и Швейцарии. Предполагается, что швейцарский счет был открыт на имя сестры лидера партии «Союз за народное движение» и активного участника предвыборной кампании Саркози Жана-Франсуа Копе.

Чтобы доказать абсурдность подозрений в финансировании режимом Каддафи своей избирательной кампании, Саркози напомнил, что французские ВВС в составе контингента НАТО принимали участие в военной операции в Ливии. «Если это было бы так, то получается, что я отплатил неблагодарностью», - с иронией отметил президент Франции, давая понять невозможность такого отношения со своей стороны.

В конце 2007 года решение Саркози принять на высшем уровне Каддафи в Париже вызвало жаркие дискуссии среди французских оппозиционеров и некоторых членов правительства. Французский лидер тогда даже позволил Каддафи разбить его любимый бедуинский шатер рядом с Елисейским дворцом. В то же время надо признать, что президент Франции действительно был первым, кто признал легитимность ливийской оппозиции и направил в Ливию самолеты бомбить позиции Каддафи.

Впервые сведения о том, что режим Каддафи финансировал первую президентскую кампанию Николя Саркози, были озвучены в прошлом году сыном Каддафи Сейфом аль-Исламом. В марте 2011 года, когда народные волнения в Ливии были в самом разгаре, а ООН решала вопрос о вмешательстве в дела страны, в интервью телеканалу Euronews он потребовал от французского президента с учетом его позиции по отношению к событиям в Ливии вернуть потраченные на него средства.

Сын Каддафи утверждает, что они финансировали кампанию Саркози, и «у нас есть доказательства. Мы готовы раскрыть все сведения». Он уточнил, что речь идет о банковских счетах, документах и операциях по переводу денежных средств.

Во Франции тогда официально опровергли выдвинутые утверждения, а глава МВД Франции, бывший руководитель предвыборной кампании Николя Саркози Клод Геан заявил, что у Ливии не может быть никаких доказательств этого.

12 марта Саркози в очередной раз вынужден был комментировать скандал. «Это просто нелепо, и я глубоко огорчен, что такой канал, как TF1, не находит ничего лучшего, как спрашивать меня о заявлениях Каддафи или его сына. Когда приводят слова Каддафи и его сына, которые были диктаторами и убийцами, не заслуживающими никакого доверия... я, честно говоря, думаю, что это очень низкий уровень политических дебатов», - заявил президент.

Зиад Такиеддин в эфире одного телеканала также сказал, что «ничего подобного не могло происходить».

Напомним, что спекуляции вокруг этого скандала активизировались, когда до очередных президентских выборов во Франции, в которых вновь участвует Саркози, остается чуть больше месяца. Два тура президентских выборов во Франции назначены на 22 апреля и 6 мая. По данным последних опросов общественного мнения, Саркози, который объявил о намерении баллотироваться 15 февраля, может проиграть основному сопернику - социалисту Франсуа Олланду (от 3-4% в первом туре выборов до 18% - во втором).

фото: whale.to

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