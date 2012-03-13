В Верховной Раде приняли присягу два новых народных депутата

{1-}Народные депутаты Борис Билаш (фракция Партии регионов) и Евгений Талышев (фракция "Наша Украина - Народная самооборона"), зарегистрированные ранее Центральной избирательной комиссией, во вторник приняли присягу.

Ранее Главред писал, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от Партии регионов Бориса Билаша вместо Алексея Лелюка и признала избранным от избирательного блока «Наша Украина - Народная самооборона» Евгения Талышева вместо Владислава Каськива.

Такое решение было принято на заседании комиссии в среду в связи с тем, что Верховная рада 23 февраля досрочно прекратила полномочия Лелюка и Каськива

Билаш, 1941 года рождения, народный депутат V созыва, включен в избирательный список Партии регионов № 229. ЦИК признала избранным и зарегистрировала его народным депутатом, поскольку он выполнил все требования закона о несовместимости других видов деятельности с депутатским мандатом.

Талышев, 1952 года рождения, генеральный директор ООО «УкрДонбассПром», включенный в список блока «НУНС» под №83, признан избранным депутатом, однако, пока не зарегистрирован.

Новости по теме:

«Любимый поэт» Януковича может стать нардепом



Рада отобрала мандаты у двух депутатов-совместителей



Нардепам-совместителям запретят сидеть на двух стульях



Депутаты-совместители будут «кормиться» в ВР как минимум до осени