Оппозиция хочет через суд снизить цену на российский газ

{1-} Лидер фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Николай Мартыненко вновь заявляет о намерении подать иск в международный суд на ОАО "Газпром", чтобы уменьшить цену на российский газ.

Выступая с парламентской трибуны во вторник, Мартыненко напомнил, что объединенная оппозиция имеет пакет предложений, которые помогут вывести Украину "из глухого политического и экономического угла", передаёт Интерфакс – Украина.

"Необходимо срочно подать в международный суд на "Газпром" и уменьшить цену на газ цивилизованным способом", - отметил он.

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Он сказал, что Верховная Рада должна принять социально-экономические законопроекты, подготовленные оппозицией.

Ранее Главред писал, что средняя цена газа для Украины может быть снижена до 300-320 $ за тысячу кубов в зависимости от достигнутых договоренностей с Россией. Об этом заявил бывший пресс-секретарь НАК "Нафтогаз Украины" Валентин Землянский, комментируя информацию "Газпрома" о среднегодовой стоимости газа для стран бывшего СССР в размере 320 $ за тыс. кубов.

"У нас теперь есть верхняя планка в 320 $. Соответственно, по результатам договоренностей мы можем получить цену даже ниже, чем 320 $", - отметил эксперт.

фото: obozrevatel.com

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