Израиль продолжает воевать с палестинцами, несмотря на «перемирие»(ВИДЕО,ФОТО)

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В секторе Газа боевики продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по территории Израиля, несмотря на то, что израильские власти и палестинские группировки договорились о перемирии. Палестинцы пытаются устраивать и провокации в отношении Израиля. Так, в блогах поддерживающих боевиков, всплыли старые фото погибшей шесть лет назад в ДТП девочки, которую выдают за жертву нынешних израильских обстрелов.

В ночь на 13 марта, когда формально вступило в силу соглашение о прекращении огня, до утра по Израилю со стороны сектора Газа было выпущено 8 ракет и 4 минометных снаряда. Обстреливались территории районных советов Эшколь, Шаар а-Негев и Хоф Ашкелон, сообщает NEWSru Israel.

В результате обстрелов, к счастью, никто не пострадал, никаких разрушений тоже нет.

Израильская армия, видя, что условия перемирия не действуют, в ответ также нанесла несколько ударов по сектору Газа. ВС Израиля остаются в состоянии максимальной боевой готовности.

Консультации о восстановлении режима прекращения огня проходили при посредничестве Египта. В рамках договоренности Израиль согласился взять на себя обязательства не возобновлять точечные превентивные ликвидации боевиков. Ранее Израиль заявлял о готовности остановить авиаудары своих ВВС в ответ на полное прекращение ракетных обстрелов боевиками из сектора Газа.

Группировки «Исламский джихад» и Комитеты народного сопротивления (КНС) обвиняли Израиль в нарушении перемирия, указывая, что обстрелы возобновились после ликвидации генсека КНС Зухейра эль-Кейси.

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С пятницы, 9 марта, когда израильская армия открыла ответный огонь по сектору Газа, были убиты 23 палестинца, в том числе двое командиров «Комитетов народного сопротивления», около 80 человек пострадали.

Израильские источники уличили палестинцев в попытке организовать провокации. Дело в том, что в конце прошлой недели, в разгар новой «ракетной войны», в блогах и соцсетях начала распространяться дезинформация о «кровавых преступлениях сионистского режима».

По информации израильских СМИ, в Facebook и Twitter появились фотографии с изображениями убитых детей, которые не имели никакого отношения к событиям, происходящим в настоящее время в Газе.

Как утверждает в своем блоге глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Йоав Мордехай, активисты информационной войны против Израиля обманули дважды: в качестве доказательства «преступных действий» израильской армии в Газе они опубликовали в Сети фотографии окровавленной девочки, которая в действительности погибла шесть лет назад в результате ДТП. Причем, по свидетельству генерала, ту же самую девочку представляли жертвой израильских военных и в 2006 году.

Трехлетняя Раджа Абу Шабан погибла в автомобильной аварии 9 августа 2006 года. Тогда ЦАХАЛ наносил точечные удары по группам ракетчиков на юге. Корреспондент Мухаммад Салем из Газы предоставил снимки, на которых отец Раджи нес на руках ее окровавленное тело.

Сначала сообщалось, что девочка погибла в результате обстрела израильских ВС, однако позже эта информация была опровергнута. Однако на прошлой неделе те же снимки девочки появились в блоге - утверждалось, что она погибла от израильских бомб.

фото: haaretz.com, metropol.hu

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