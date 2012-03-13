За убийство мирных афганцев талибы будут отрезать головы американцам (ВИДЕО)

13 марта 2012, 11:36

В Афганистане за убийство в провинции Кандагар 16 мирных граждан, талибы угрожают жестоко отомстить американским солдатам. «Исламский эмират еще раз предупреждает американских военных-животных, что моджахеды отомстят им, и с помощью Аллаха будут убивать и обезглавливать ваших садистских солдат-убийц», — говорится в заявлении, распространенном талибами в Интернете.

Ранее афганские талибы уже пообещали отомстить за гибель мирных афганцев. «Мы отомстим за каждого мученика этого кровавого и бесчеловечного преступления, совершенного дикими, психически больными американцами», — говорилось в заявлении, передают Вести.

По данным министерства обороны Афганистана, жертвами стрельбы, которую открыл американский солдат в двух деревнях неподалеку от города Кандагар, стали 16 человек. Американская сторона пока не приводит никаких данных о жертвах, отмечая, что солдату удалось сжечь тела нескольких человек. Солдат задержан. Начато расследование.

 

Министр обороны США Леон Панетта не исключил, что солдату может быть вынесен смертный приговор. В ответ на вопрос журналистов в понедельник, может ли убийца быть приговоренным к смертной казни, министр сказал: «По моему пониманию, такое наказание может рассматриваться в сложившейся ситуации».

«Однако, мы не можем позволить, чтобы это подорвало стратегию нашей миссии в Афганистане, в которую мы вовлечены», — подчеркнул министр. «Война — это дьявол, такие события и инциденты случаются, в любой войне. Это — ужасные события. Это не первое из таких, и, вероятно, не последнее», — отметил Леон Панетта.

По словам главы Пентагона, причины поведения солдата пока не установлены. «Если принимать во внимание общую картину, то становится совершенно очевидным, что это — единичный случай, он не отражает того, что реально делается в Афганистане», — заявил Панетта.

В свою очередь президент США Барак Обама в интервью ряду американских СМИ в понедельник сказал, что инцидент в Афганистане стал еще одним свидетельством того, что США не должны откладывать вывод своего воинского контингента из этой страны.

«Это укрепляет мою решимость и убежденность в том, что мы должны вернуть наши войска домой, — заявил президент. – Время пришло. Уже прошло десятилетие, и, если быть откровенным, мы уже заполучили бен Ладена, мы ослабили «Аль-Каиду», и мы в более сильной позиции для передачи власти афганцам, чем мы были два-три года назад.

Вместе с тем, Обама подчеркнул, что это не означает экстренного вывода войск.

фото, видео: vesti.ru

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