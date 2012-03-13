Налоговики пообещали не «выбивать» деньги на социнициативы Януковича

{1-} Финансирование социальных инициатив Президента Виктора Януковича не приведет к усилению фискального давления и не требует резкого увеличения сборов в бюджет.

Об этом говорится в заявлении Государственной налоговой службы.

По данным налоговиков, за два месяца текущего года в госбюджет поступило 27,9 млрд. грн., "что на 1,7 млрд. грн. больше, чем в начале прошлого года".

"Плановые задания Минфина перевыполнены. По мнению специалистов ГНС, сегодня мониторинг фиксирует стабильное развитие экономики с перспективой медленного роста. По скорректированным прогнозам, налоговые поступления несколько превысят запланированные показатели, в основном - вследствие дальнейшей детенизации экономики", - сказано в сообщении.

Ранее Главред писал, что первый заместитель главы Администрации президента Украины Ирина Акимова заявила о том, что на обеспечение выполнения социальных инициатив Президента Виктора Януковича без учета программы ипотечного кредитования по предварительным оценкам Министерства финансов есть порядка 10-11 млрд грн.

"На сегодняшний день по предварительным оценкам министерства финансов уже есть порядка 10-11 млрд грн. Эти средства обеспечены за счет превышения плановых поступлений НДС и налога на прибыль", - сообщила Акимова.

"На обеспечение социальных инициатив Президента без программы ипотечного кредитования потребуется порядка 16 млрд грн", - напомнила Акимова.

фото: fingazeta.com.ua

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