На телевидении КНДР после смерти Ким Чен Ира добавили цвета

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Государственное телевидение Северной Кореи коренным образом изменило формат подачи новостей после смерти Ким Чен Ира. Нововведения можно объяснить личным интересом нового главы КНДР Ким Чен Ына к современным средствам визуализации данных, пишет lenta.ru.

Как указывают корейские СМИ, в новостных выпусках на северокорейском центральном телеканале цвет фона был изменен с коричневого на светло-голубой. Кроме того, в новостях стали чаще использоваться различного рода диаграммы и субтитры. Изменения впервые появились 11 марта.

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Напомним, после смерти Ким Чен Ира в декабре прошлого года «великим наследником» был назначен его младший сын Ким Чен Ын.

Как сообщалось, в Северной Корее в публичных местах начали вешать официальные портреты нового руководителя страны Ким Чен Ына.

Кроме того, по свидетельству источника, «недавно Управление по делам искусства и культуры Корейской народной армии начало производство нагрудных значков с портретом Ким Чен Ына».

Как утверждает источник, пока эти значки официально розданы лишь представителям Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сотрудникам охраны Ким Чен Ына, военнослужащим и сотрудникам спецслужб, они уже тайно продаются на одном из пхеньянских рынков за 50 долларов.

фото: 5-tv.ru

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