Рада вновь рассмотрит скандальный закон о морали

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На текущей неделе Верховная Рада должна рассмотреть скандальный законопроект о «Защите прав общественной морали», о чем на своей странице в Facebook сообщила нардеп от НУНС Леся Оробец.

«В проекте повестки дня этой сессионной недели стоит законопроект №7132 «О защите общественной морали». Если помните, им предусмотрено право закрывать любой сайт без решения суда в течение нескольких дней», - написала депутат.

Она отметила, что, «похоже очередное улучшение жизни для журналистов ожидаем в четверг (15 марта – Ред.)».

«Аморальный» закон «О защите морали»

Рада хочет запретить порнографию, использование «нецензурных ругательных и грубых слов...» в печатных, электронных средствах массовой информации и в Интернете, а также предусмотреть наказание за экстремистскую и оскорбительную информацию и пропаганду насилия.

Перспектива введения закона вызывала резкую реакцию со стороны СМИ и правозащитников. В частности, президент «Европейской медиа платформы» Ханне Северинсен еще в ноябре заявила, что законопроект о защите общественной морали в Украине несет угрозу с точки зрения цензуры в Интернете.

Эксперты считают, что новый законопроект ставит под угрозу кого-либо, от СМИ к, например, писателей и музыкантов. Врагов морали будут штрафовать, сажать и лишать лицензий. Однако врагом морали фактически можно объявить кого угодно, говорят специалисты.

Ранее «Главред» сообщал о том, что представители украинских СМИ обратились к Раде с просьбой отклонить законопроект о «Защите общественной морали» во время второго чтения документа. Поскольку этим создаются предусловия для антиконституционного давления на СМИ, а нечеткость и абстрактность законодательных определений в сфере морали, таких как «общественный вред», «продукция эротического или сексуального характера», «продукция, которая наносит вред общественной морали»

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