На подготовку к Евро-2012 Украина уже потратила почти 42 миллиарда

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Согласно Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, в 2008-2011 годах были выделены государственные средства в размере 41 млрд 752 159 000 гривен.

Об этом пишет газета "Дело" со ссылкой на данные Национального агентства по подготовке Евро-2012 (Укревроинфрапроект).

"Мы разделяем инвестиции в подготовку к Евро-2012, потому что есть спортивная инфраструктура, которая непосредственно касается Евро, и то, что относится к нему косвенно. В целом общая сумма инвестиций в подготовку стадионов и аэропортов составляет около 20 млрд гривен", - объясняет заместитель председателя Укревроинфрапроект Валерий Жалдак.

Так, на строительство новых и реконструкцию действующих стадионов было потрачено 7 млрд 194 400 000 гривен, на строительство новых, реконструкцию и дооснащение действующих тренировочных баз - 344 490 000 гривен.

На развитие аэропортов государство потратило 10 млрд 548 560 000 гривен.

В стоимость вошли взлетно-посадочные полосы во всех принимающих городах, за исключением Киева, "поскольку в столице была инвестиция со стороны государства в перроны, а не в саму взлетно-посадочную полосу", и два терминала в Донецке и Львове.

"Терминал в" Борисполе "строился и строится за счет собственных средств аэропорта, а в Харькове - за счет инвестора", - отмечает Жалдак.

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования потянули на кругленькую сумму - 18 млрд 312 300 000 гривен.

А строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог коммунальной собственности и обеспечения предоставления услуг общественного транспорта в городах, принимающих чемпионат, обошлись государству в 1 млрд 512 190 000 гривен.

Почти 2 млрд гривен были потрачены на строительство железнодорожно-автомобильного и Подольского мостовых переходов через Днепр.

На строительство и реконструкцию подстанций были потрачены 274 900 000 гривен.

Реконструкция, капитальный ремонт и переоснащение общежитий также проводились за счет государства, на эти цели ушло 375 090 000 гривен.

Также в государственной целевой программе было предусмотрено 418 470 000 гривен на проведение работ по реставрации и ремонту зданий театров, музеев, концертных организаций, строительство и реконструкцию объектов Шевченковского национального заповедника.

На другие мероприятия, не расписаны в целевой программе, было потрачено 784 760 000 гривен.

Как известно, правительственная программа подготовки к Евро-2012 предусматривает финансирование в размере 117 млрд 145 млн 193,9 тыс. гривен.

Эта цифра включает в себя как государственное финансирование, так и средства инвесторов.

В 2011 году на подготовку к чемпионату было потрачено 54500000000 гривен, в 2010 - 24,3 млрд гривен, в 2009 - 9,5 млрд гривен, в 2008 - 10,1 млрд гривен.

За два года подготовки к футбольному Евро-2012 Украина потратила 178 млн гривен на рекламу страны.

Ранее Главред также сообщал, что в 2011 году на подготовку к Евро-2012 на было незаконно израсходовано 12,3 миллионов гривен. Об сообщили в управлении Госфининспекции во Львовской области.

Ревизия использования бюджетных средств госпредприятия «Дирекция по строительству объектов к Евро-2012в городе Львове», выявила незаконные расходы на сумму 10,6 миллионов гривен.

Из них 9,7 предприятие переплатило за строительные работы.

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